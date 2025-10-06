3 signos vão sentir que finalmente chegou a hora de encerrar um ciclo pesado
O fim de uma fase difícil se aproxima. Três signos vão perceber que é hora de deixar para trás tudo que pesava e seguir mais leves
Situações que vinham drenando energia começam a se resolver. É um período de encerramentos, conclusões e clareza.
O que antes parecia interminável agora oferece oportunidade de aprendizado e renovação. Para esses signos, será impossível ignorar o chamado de um recomeço.
Áries
Áries sente uma força interna pedindo que largue projetos ou relacionamentos que não trazem mais crescimento.
Discussões antigas ou ressentimentos chegam ao fim. A sensação será de liberdade e coragem para recomeçar sem olhar para trás.
Câncer
O peso emocional que você carregava há meses finalmente se dissipa. Conflitos familiares ou pendências afetivas começam a se resolver.
É hora de priorizar seu bem-estar e se permitir viver sem culpa pelo passado.
Escorpião
O encerramento vem acompanhado de clareza intensa. Situações que antes confundiam agora fazem sentido, e você consegue enxergar o que realmente merece atenção.
Este ciclo fechado vai abrir espaço para oportunidades mais alinhadas com suas intenções.