4 signos vão precisar decidir entre seguir o coração ou manter o que construíram
O dilema entre emoção e estabilidade vai marcar os próximos dias. Quatro signos serão testados em escolhas que envolvem amor e desenvolvimento pessoal
Nem sempre é fácil escolher entre o que faz o coração pulsar e o que garante tranquilidade. Nesta semana, o universo vai colocar alguns signos diante de decisões que exigem coragem.
É o momento de olhar para dentro, medir riscos e entender o que realmente importa: o conforto de algo sólido ou a intensidade de algo novo.
Touro
Touro pode se ver dividido entre a rotina segura e uma proposta que desperta paixão. No amor, alguém diferente pode balançar suas certezas.
No trabalho, surge a chance de mudar de direção. Avalie se o medo de perder o que já tem não está te impedindo de viver algo maior.
Leão
O orgulho pode te colocar contra o próprio sentimento. Um relacionamento ou parceria vai te pedir vulnerabilidade. Talvez seja hora de admitir que nem sempre controlar tudo é o melhor caminho.
A escolha será entre manter a aparência ou apostar em algo que realmente toca o coração.
Libra
Você sente o peso de equilibrar razão e emoção. Pode ser um romance que cresce no meio do caos ou uma decisão profissional que mexe com o emocional.
O coração quer se jogar, mas a mente pede prudência. O desafio está em encontrar um meio-termo que não te prenda nem te faça perder o rumo.
Capricórnio
A estabilidade que você construiu pode ser abalada por uma vontade inesperada de mudar. Um amor antigo pode reaparecer ou uma nova chance profissional pode te tirar da zona de conforto.
Seguir o coração será arriscado, mas ignorá-lo pode gerar arrependimento.
