3 signos vão receber notícias de viagem internacional e começar a planejar novos horizontes

Malas prontas? Uma viagem internacional promete animar a vida destes três signos escolhidos pelos astros para aproveitar os próximos dias.

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2025 às 10:22
Imagem de turista que explora lisboa com mapa e mochilão que aprecia férias de verão em portugal
Imagem de turista que explora lisboa com mapa e mochilão que aprecia férias de verão em portugal - iStock

A sua vida está prestes a ganhar um novo rumo, literalmente!

Três signos recebem a tão esperada notícia de uma viagem para o exterior, que servirá como um catalisador para expansão pessoal e profissional.

É hora de sonhar grande e começar a planejar o itinerário.

Sagitário

A notícia da viagem está ligada diretamente ao seu desejo por conhecimento.

Um convite para estudos, intercâmbio ou um projeto acadêmico no exterior se materializa, exigindo que você comece a pesquisar passagens e acomodação com urgência.

Aquário

O convite para viagem tem um propósito inovador e social. Você será convidado a participar de um congresso, workshop ou missão humanitária fora do país.

Este será um período para se conectar com ideias de ponta e networking global.

Áries

O impulso de Júpiter traz uma viagem de aventura, rápida e inesperada.

Pode ser um convite de amigos ou a concretização de um roteiro audacioso que exigirá apenas uma decisão corajosa para arrumar as malas e partir para um novo destino.

