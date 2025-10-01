3 signos vão receber notícias de viagem internacional e começar a planejar novos horizontes
Malas prontas? Uma viagem internacional promete animar a vida destes três signos escolhidos pelos astros para aproveitar os próximos dias.
A sua vida está prestes a ganhar um novo rumo, literalmente!
Três signos recebem a tão esperada notícia de uma viagem para o exterior, que servirá como um catalisador para expansão pessoal e profissional.
É hora de sonhar grande e começar a planejar o itinerário.
Sagitário
A notícia da viagem está ligada diretamente ao seu desejo por conhecimento.
Um convite para estudos, intercâmbio ou um projeto acadêmico no exterior se materializa, exigindo que você comece a pesquisar passagens e acomodação com urgência.
Aquário
O convite para viagem tem um propósito inovador e social. Você será convidado a participar de um congresso, workshop ou missão humanitária fora do país.
Este será um período para se conectar com ideias de ponta e networking global.
Áries
O impulso de Júpiter traz uma viagem de aventura, rápida e inesperada.
Pode ser um convite de amigos ou a concretização de um roteiro audacioso que exigirá apenas uma decisão corajosa para arrumar as malas e partir para um novo destino.