Signo |

2 signos vão resolver pendências financeiras antigas e respirar com alívio no fim do mês

As contas vão sair do vermelho para apenas dois signos do zodíaco! De acordo com os astros, uma mudança virá diretamente do passado.

Por Bianca Tavares Publicado em 01/10/2025 às 9:52 | Atualizado em 01/10/2025 às 9:59
Imagem de dinheiro brasileiro em um gráfico financeiro
Imagem de dinheiro brasileiro em um gráfico financeiro - EDSON SOUZA/iStock

O fim da tensão financeira está próximo.

Dois signos recebem um alívio providencial, garantido pelas conjunções astrais que favorecem a organização, a renegociação e o pagamento de dívidas que pesavam no orçamento.

Prepare-se para voltar a ter tranquilidade no final do mês.

Virgem

Sua meticulosidade será a sua salvação. Você encontrará uma solução inteligente e prática para renegociar uma pendência antiga, possivelmente descobrindo uma taxa ou cobrança que pode ser contestada.

A clareza mental está com você para montar um plano de corte de gastos infalível.

  • Número da sorte: 49

Capricórnio

A disciplina de longo prazo será recompensada. Tire aquele sonho do papel e coloque objetivos realistas nas suas metas.

  • Número da sorte: 10

