Outubro de novos encontros começa para 3 signos

Esses três signos terão em outubro conexões especiais que podem render romances, amizades profundas e oportunidades transformadoras.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 30/09/2025 às 19:34
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O mês de outubro chega com energia de renovação e promete abrir espaço para conexões especiais. Seja no campo do amor, nas amizades ou até em oportunidades profissionais, alguns signos terão encontros que podem marcar o início de novas fases em suas vidas.

Confira os 3 signos que começam outubro cercados de novos encontros:

1. Libra

Com o Sol iluminando seu signo, Libra atrai olhares e boas companhias. Outubro traz oportunidades de conhecer pessoas que podem se tornar parceiros de vida ou grandes aliados.

2. Escorpião

A intensidade escorpiana estará em evidência. Este mês abre caminhos para encontros transformadores, que podem revelar afinidades profundas e até paixões inesperadas.

3. Peixes

Sensíveis e abertos a novas conexões, os piscianos terão um outubro favorável para amizades verdadeiras e romances inspiradores. O universo coloca no caminho deles pessoas que somam.

Outubro, portanto, será um período de abertura de portas e de novas histórias para esses signos. O segredo é estar receptivo, pois os encontros que chegam agora têm tudo para deixar lembranças inesquecíveis.

