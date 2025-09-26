fechar
Setembro se despede trazendo lembranças inesquecíveis para 2 signos

A chegada de um novo mês será essencial para encerrar um ciclo e trazer lembranças antigas para alegria; saiba quais signos vão passar por isso!

Por Bianca Tavares Publicado em 26/09/2025 às 12:55
Imagem de um homem no celular ao ver lembranças antigas
Imagem de um homem no celular ao ver lembranças antigas - iStock

O mês de setembro finalmente está chegando ao fim!

Mas não acaba em silêncio! Ele guarda para os últimos dias momentos que não apenas tocam o coração, mas também deixam marcas duradouras na memória de quem os vive.

Dois signos, em particular, serão surpreendidos por acontecimentos que se transformam em lembranças inesquecíveis, daquelas que, ao serem revisitadas no futuro, ainda despertarão emoção e gratidão.

Escorpião

Imagem do símbolo do signo de Escorpião

Escorpião viverá um reencontro ou situação inesperada que resgata emoções profundas.

Algo aparentemente simples terá um peso simbólico enorme, criando um registro emocional que será guardado como um verdadeiro tesouro.

  • Número da sorte: 27

Capricórnio

Horóscopo Capricórnio

Capricórnio será presenteado com um gesto ou palavra significativa que quebra a rotina e cria um momento de impacto emocional raro.

Será a prova de que até pessoas mais práticas também merecem lembranças que aquecem o coração.

  • Número da sorte: 11

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

