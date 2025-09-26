Momento de jogar fora o que não faz bem chega para 5 signos a partir de 27/09
A partir de 27/09, esses cinco signos do zodíaco recebem energia para cortar o que atrapalha suas vidas e abrir espaço para o positivo.
Clique aqui e escute a matéria
A partir do dia 27 de setembro, o universo prepara uma energia de renovação para cinco signos que estão prontos para se livrar de tudo aquilo que não agrega em suas vidas.
É hora de deixar para trás padrões, pessoas e situações que só trazem desgaste emocional e abrir espaço para experiências mais positivas e construtivas.
Revelados os signos mais sortudos de 2025
Áries
Áries vai perceber que certos hábitos antigos só atrasavam seu crescimento e terá coragem de mudar o rumo das situações que não lhe servem mais.
Leão
Leão se sentirá fortalecido para cortar relações tóxicas e focar em seu próprio bem-estar, elevando sua autoestima.
Virgem
Virgem encontrará clareza mental para se organizar melhor e eliminar compromissos que não contribuem para seus objetivos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escorpião
Escorpião sentirá uma verdadeira liberação emocional, conseguindo deixar ressentimentos e mágoas no passado.
Capricórnio
Capricórnio terá uma oportunidade única de redefinir prioridades e direcionar sua energia apenas para projetos e pessoas que realmente importam.
Este período é perfeito para reflexões profundas e pequenas ações que trarão grandes mudanças: desapegar de objetos antigos, rever hábitos e até mesmo ajustar relações interpessoais.
O universo incentiva cada signo a perceber que, ao abrir mão do que não faz bem, está criando espaço para prosperidade, alegria e bem-estar.
Prepare-se: a partir de 27/09, o jogo da renovação começa, e essas cinco energias astrais vão sentir na prática a diferença que pequenas mudanças podem fazer.