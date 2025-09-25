fechar
Maré de azar vai aperrear 3 signos em breve, é preciso paciência

Alerta de testes: três signos enfrentarão obstáculos e atrasos. Descubra a única forma de passar por esta fase sem grandes prejuízos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/09/2025 às 23:56
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O cosmos não é feito apenas de boas notícias e oportunidades. Às vezes, ele envia fases de teste, onde a única saída é a paciência e a resiliência.

A partir de 26 de setembro, uma pequena "maré de azar" vai se instalar na vida de três signos, trazendo pequenos obstáculos e frustrações. Entenda como essa fase se manifestará para você e como superá-la.

SIGNO DE ARIES

Áries: a paciência contra a frustração

Sua natureza de Áries é a da ação rápida e direta. Por isso, a maré de azar virá em forma de atrasos irritantes. Projetos param, documentos travam, e pessoas que deveriam ajudar somem. Sua maior lição será aceitar que nem tudo está sob seu controle.

Use este tempo forçado de inatividade para refinar planos, e não para forçar a barra. Respire e espere. A ação impulsiva agora só trará mais problemas.

Touro: a paciência contra a instabilidade

Você, de Touro, preza pela estabilidade material e emocional. Sua maré de azar pode se manifestar como um pequeno susto financeiro, um gasto inesperado ou uma falha em algo que você considerava seguro. O teste é sua capacidade de adaptação.

Em vez de se apegar ao que está dando errado, use sua teimosia a seu favor: seja paciente e firme, sabendo que a segurança que você busca vem de dentro, e não do saldo bancário.

Capricórnio: a paciência contra o imprevisto

Você, de Capricórnio, é um mestre em planejamento, e odeia que o inesperado atrapalhe seus objetivos de longo prazo. Sua maré de azar pode atingir a esfera profissional, com um projeto que não sai do papel, ou um feedback negativo. Sua paciência será testada no nível da permissão.

Permita-se ser humano. Entenda que desvios são parte da jornada. O sucesso voltará, mas você precisa de uma pausa estratégica agora.

Lembre-se: azar não é punição, é teste. Essa fase de "aperto" é breve e tem como único objetivo te ensinar a desacelerar e confiar no tempo do universo. Ao invés de lutar contra a correnteza, pratique a paciência e use essa energia para o seu autoconhecimento.

