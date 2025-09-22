fechar
A vida em transformação: 3 signos deixam para trás energias negativas

Esses três signos deixam para trás pesos emocionais e padrões antigos para iniciar um ciclo de leveza, cura e novas possibilidades.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/09/2025 às 22:04
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

A astrologia aponta que um novo ciclo se abre para três signos do zodíaco que, a partir desta fase, conseguem se libertar de pesos emocionais e energias negativas que vinham travando sua evolução.

O momento é de aprendizado, cura e abertura para novas possibilidades.

Sagitário

Os sagitarianos percebem que não precisam carregar tudo sozinhos. Ao abrir mão de rancores e culpas, encontram espaço para expandir seus horizontes e voltar a sonhar grande. A leveza será a chave para novas oportunidades.

Peixes

Os piscianos, sempre muito sensíveis, aprendem a estabelecer limites saudáveis. Esse desapego de energias tóxicas permite que fortaleçam a autoestima e resgatem sua força interior. O coração se prepara para receber mais equilíbrio.

Leão

Os leoninos deixam de lado velhos padrões de orgulho e passam a enxergar as situações com mais maturidade. Ao reconhecer o que realmente importa, eles se tornam mais fortes e prontos para assumir novos caminhos com coragem.

A transformação não acontece de um dia para o outro, mas esses três signos sentem que, ao deixar para trás o que não os serve mais, a vida flui com mais clareza e harmonia.

