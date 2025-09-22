fechar
O chamado do universo: 4 signos iniciam um ciclo de cura e renovação a partir de 23/09

A partir de 23/09, esses quatro signos recebem energia de transformação, deixando para trás o que não serve e abrindo espaço para novos começos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/09/2025 às 19:55
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco!
Imagem ilustrativa dos signos do zodíaco! - Reprodução/ iStock

A partir de 23 de setembro, o cosmos abre uma janela poderosa de cura e renovação. Esse chamado do universo promete trazer equilíbrio, serenidade e novos recomeços para alguns signos que estavam enfrentando períodos de turbulência.

É o momento perfeito para deixar para trás aquilo que já não serve mais e se conectar com uma energia que abre espaço para a paz e para a transformação.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Touro

Os taurinos iniciam um processo de cura emocional profundo. Feridas antigas finalmente encontram alívio, permitindo que eles se reconectem com sua essência. A estabilidade, tão necessária para o signo, chega de forma leve e renovada.

Câncer

Cancerianos terão a chance de curar relações passadas e fortalecer os laços afetivos. O universo traz a oportunidade de perdoar e de abrir o coração para novas conexões, sem medo de repetir erros antigos.

Libra

Para os librianos, o ciclo traz clareza e renovação mental. É o momento de encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, abandonando padrões que atrapalhavam suas decisões. A sensação de leveza será intensa.

Peixes

Piscianos vivem uma verdadeira renovação espiritual. Intuição aflorada, sonhos reveladores e conexões mais fortes com o invisível marcarão esse ciclo. É a chance de transformar dor em sabedoria.

Mensagem final: O chamado do universo chega como um sopro de esperança. Para esses quatro signos, o futuro se apresenta mais luminoso, com cura, crescimento e renovação em todos os aspectos da vida.

