fechar
Signo |

Fortuna atrasada finalmente chega para 2 signos que não perdiam a esperança

Quem vai receber uma oportunidade financeira que parecia impossível, vai sentir tudo mudar: não apenas a conta, mas todo o planejamento do mês

Por Bianca Tavares Publicado em 22/09/2025 às 10:55
Imagem de uma mulher com prêmio
Imagem de uma mulher com prêmio - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Quando tudo parecia parado, o universo se movimenta de forma inesperada e recompensadora. Nos próximos dias, dois signos sentirão uma virada financeira que traz alívio, estabilidade e novas perspectivas.

A fortuna atrasada pode se apresentar como um pagamento inesperado, uma herança esquecida ou até uma chance de investimento que rende frutos rapidamente.

Mais do que dinheiro, é a sensação de justiça e recompensa pelos esforços persistentes.

Touro

Touro verá uma oportunidade que parecia distante se concretizar. Pode ser uma devolução de dinheiro antigo, um contrato que finalmente se assina ou até mesmo um presente financeiro de alguém próximo. Essa entrada inesperada permite quitar dívidas, organizar contas e até investir em algo sonhado há tempos.

O impacto é profundo, trazendo não só alívio, mas uma confiança renovada na própria capacidade de gerar prosperidade.

Número da sorte: 7

Cor: Verde-esmeralda

Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Leia Também

Capricórnio

Capricórnio receberá um empurrão do universo que facilita a realização de planos de longo prazo.

Seja um bônus no trabalho, um valor guardado que retorna ou uma oportunidade de negócio que rende lucro, a chegada desse recurso coloca o signo em posição de vantagem.

Além do impacto financeiro imediato, há a sensação de que cada esforço foi contabilizado, e que a paciência valeu cada segundo.

Número da sorte: 21

Cor: Marrom-terra

Carta do Tarô: O Mundo

VEJA TAMBÉM: Números da sorte para cada signo na loteria

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Virada astral garante reconhecimento merecido para 2 signos
Signo

Virada astral garante reconhecimento merecido para 2 signos
Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde
Astrologia

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde

Compartilhe

Tags