Fim do mês promete reconciliação emocionante para 3 signos

Os últimos dias de setembro trazem encontros inesperados que reacendem laços antigos e renovam sentimentos para três signos especiais

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2025 às 10:44 | Atualizado em 21/09/2025 às 10:49
Imagem para representar o conceito de reconciliação
Imagem para representar o conceito de reconciliação - iStock

Os últimos dias de setembro chegam carregados de emoção para alguns signos.

O universo movimenta encontros que podem curar mágoas, reacender amizades ou até trazer de volta um amor que parecia perdido.

O clima de reconciliação dá a sensação de renascimento e fecha o mês com uma energia de afeto e esperança.

Câncer

Câncer vai sentir o coração mais aberto e disposto a perdoar. Uma conversa sincera pode limpar ressentimentos e fortalecer laços importantes.

Número da sorte: 7

Cor: Branco

Carta do Tarô: A Temperança

Libra

Libra recebe a chance de equilibrar relações que estavam estremecidas. O reencontro traz alívio e cria um novo espaço de harmonia.

Número da sorte: 10

Cor: Rosa

Carta do Tarô: Os Enamorados

Escorpião

Escorpião é surpreendido por um reencontro intenso. Emoções profundas voltam à tona, mas agora com mais maturidade para recomeçar.

Número da sorte: 3

Cor: Preto

Carta do Tarô: A Morte

Esses três signos vão sentir que a vida dá a chance de virar a página e escrever uma nova história ao lado de pessoas importantes.

