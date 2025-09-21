fechar
Signo |

Entre os dias 25 e 30, 2 signos vão rir à toa com boas notícias

O fim de setembro chega trazendo novidades inesperadas que trazem alegria e sensação de vitória para dois signos privilegiados do zodíaco.

Por Bianca Tavares Publicado em 21/09/2025 às 11:50
Imagem de uma mulher feliz sorrindo
Imagem de uma mulher feliz sorrindo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os últimos dias de setembro prometem momentos de felicidade pura para dois signos que recebem notícias capazes de transformar a rotina.

Campo profissional, amor ou até mesmo no lado financeiro, a vida reserva novidades que chegam para aliviar tensões e abrir um novo ciclo de conquistas.

Leia Também

Virgem

Virgem vai se deparar com um resultado positivo que vem após esforço contínuo. Essa conquista pode estar ligada ao trabalho ou a uma oportunidade que finalmente se concretiza.

Número da sorte: 11

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: O Mundo

Sagitário

Sagitário recebe uma notícia inesperada que muda seus planos para melhor. Pode ser algo ligado a viagens, estudos ou até um presente financeiro.

Número da sorte: 4

Cor: Vermelho

Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Esses dois signos fecham o mês com um sorriso no rosto e a certeza de que boas energias estão por perto.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde
Astrologia

Horóscopo 21/09: Domingo animado à vista! A sorte sorri para você e uma surpresa positiva pode aparecer à tarde
A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito
SIGNOS

A chave da alma: 3 signos que desbloqueiam seu verdadeiro propósito

Compartilhe

Tags