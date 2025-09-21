Entre os dias 25 e 30, 2 signos vão rir à toa com boas notícias
O fim de setembro chega trazendo novidades inesperadas que trazem alegria e sensação de vitória para dois signos privilegiados do zodíaco.
Os últimos dias de setembro prometem momentos de felicidade pura para dois signos que recebem notícias capazes de transformar a rotina.
Campo profissional, amor ou até mesmo no lado financeiro, a vida reserva novidades que chegam para aliviar tensões e abrir um novo ciclo de conquistas.
Virgem
Virgem vai se deparar com um resultado positivo que vem após esforço contínuo. Essa conquista pode estar ligada ao trabalho ou a uma oportunidade que finalmente se concretiza.
Número da sorte: 11
Cor: Azul-claro
Carta do Tarô: O Mundo
Sagitário
Sagitário recebe uma notícia inesperada que muda seus planos para melhor. Pode ser algo ligado a viagens, estudos ou até um presente financeiro.
Número da sorte: 4
Cor: Vermelho
Carta do Tarô: A Roda da Fortuna
Esses dois signos fecham o mês com um sorriso no rosto e a certeza de que boas energias estão por perto.