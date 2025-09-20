fechar
Signo |

Encontro especial reacende alegria no coração de 2 signos

Dois signos vão sentir o coração vibrar de novo com um encontro marcante que traz esperança, romance e novas perspectivas afetivas.

Por Bianca Tavares Publicado em 20/09/2025 às 14:26
Imagem de um encontro amoroso de homem e mulher no aeroporto após a chegada
Imagem de um encontro amoroso de homem e mulher no aeroporto após a chegada - KOSTIANTYN POSTUMITENKO/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Encontro inesperado pode mudar tudo para dois signos nos próximos dias.

Esse momento não será apenas um reencontro ou uma conversa comum, mas sim algo capaz de despertar sentimentos adormecidos e trazer de volta uma alegria esquecida.

Pode ser alguém do passado, um novo amor ou até uma amizade que surge de forma intensa. O que importa é que esse contato reacende o brilho no coração e abre espaço para novas histórias.

Touro

Touro pode cruzar o caminho de alguém que já significou muito ou que chega para mostrar novas formas de amar. Esse encontro traz leveza e um afeto sincero, capaz de dissolver inseguranças.

Número da sorte: 14

Cor: Rosa

Carta do Tarô: Os Enamorados

Palavra do dia: Conexão

Pedra do momento: Quartzo rosa

 

Leia Também

Sagitário

Sagitário será surpreendido por uma presença que reacende o entusiasmo pela vida. Esse encontro pode surgir em viagens, eventos sociais ou até de forma virtual, mas terá impacto direto no coração.

Número da sorte: 3

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cor: Roxo

Carta do Tarô: A Temperança

Palavra do dia: Reencontro

Pedra do momento: Ametista

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

A grande revelação: 5 signos que entendem por que tudo aconteceu
SIGNOS

A grande revelação: 5 signos que entendem por que tudo aconteceu
Convite de viagem dos sonhos chega para 4 signos antes do fim do mês
Signo

Convite de viagem dos sonhos chega para 4 signos antes do fim do mês

Compartilhe

Tags