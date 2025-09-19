fechar
Signo |

Reviravolta no coração coloca 2 signos frente a frente com paixão antiga

Reencontro surpresa e repentino vai despertar sentimentos esquecidos e trazer escolhas importantes para dois signos que não esperavam

Por Bianca Tavares Publicado em 19/09/2025 às 9:59
Imagem de casal romântico fazendo gesto de coração com as mãos juntas
Imagem de casal romântico fazendo gesto de coração com as mãos juntas - iStock

O universo prepara surpresas que mexem diretamente com os corações de dois signos.

Um encontro inesperado vai trazer à tona emoções que pareciam adormecidas, mostrando que nem tudo do passado ficou para trás.

Este é um momento para refletir sobre desejos antigos, reconhecer sentimentos genuínos e decidir se vale a pena reabrir capítulos que ainda têm história a ser contada.

Leão

Para Leão, o reencontro surge com alguém que marcou profundamente sua vida amorosa.

Esse momento pode despertar tanto nostalgia quanto a chance de um novo começo, exigindo coragem para lidar com a intensidade da situação.

Número da sorte: 7

Cor: Dourado

Carta do Tarô: O Sol

Escorpião

Escorpião terá frente a frente uma paixão antiga que ainda carrega significados profundos. A situação exige sensibilidade e discernimento, já que velhas lembranças podem confundir os sentimentos atuais.

Número da sorte: 2

Cor: Vermelho

Carta do Tarô: A Lua

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

