O reencontro: 2 signos que se conectam com uma alma do passado para curar uma ferida

Esses dois signos do zodíaco terão a chance de se reencontrar com uma pessoa do passado para finalmente curar uma ferida e seguir em frente.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/09/2025 às 19:50
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Sarayut Tanerus/iStock

O tempo não apaga as marcas deixadas por encontros importantes. Há pessoas que passam por nossa vida e, mesmo depois de irem embora, deixam uma ferida aberta, uma pergunta sem resposta.

O universo, no entanto, tem a sua própria forma de garantir o que é nosso por direito: a paz. Prepare-se, pois para dois signos, o tempo está conspirando para um reencontro que não será apenas um momento de nostalgia, mas uma verdadeira cura para a alma.

Câncer: o reencontro que traz o perdão

Você, de Câncer, carrega o passado em seu coração como uma preciosa, mas pesada, bagagem. Uma mágoa antiga, um mal-entendido ou uma separação dolorosa deixou uma marca profunda, e você sabe que a sua paz interior depende da cura dessa ferida.

O universo está prestes a te dar a chance de se reconectar com uma alma do passado. Não para reatar, mas para perdoar e para ser perdoado. Este reencontro será um bálsamo para o seu coração.

ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025

Peixes: o reencontro que traz a paz

Você, de Peixes, é sensível e sonhador, e, muitas vezes, as suas emoções te levam para um lugar de dor e de frustração. Você tem se sentido exausto e sobrecarregado, e o resultado tem sido um grande peso emocional. A chave para a sua paz está em um reencontro com uma alma do passado.

O universo irá te dar a chance de se reconectar com essa pessoa e de se libertar do que não te serve mais. Este reencontro será a sua cura.

