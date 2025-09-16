fechar
Reviravolta astral traz dinheiro inesperado para 3 signos ainda nesta semana

Três signos vão sentir uma virada poderosa no campo financeiro, com entradas inesperadas de dinheiro que aliviam dívidas e preocupações

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2025 às 8:28
Imagem de dinheiro
Imagem de dinheiro - Andrzej Rostek/iStock

O céu anuncia uma mudança de energia que vai mexer diretamente no bolso de três signos.

Nesta semana, surpresas financeiras chegam de onde menos se espera: pode ser um bônus, uma dívida paga, um pix inesperado ou até um valor esquecido sendo liberado.

Essa reviravolta não apenas traz alívio, mas também abre espaço para novos planos e mais confiança no futuro.

Áries

Áries pode receber um pagamento atrasado ou até ser surpreendido por alguém que decide devolver um valor antigo. Esse dinheiro chega como fôlego extra para organizar a vida financeira.

Número da sorte: 5

Cor: Vermelho

Carta do Tarô: A Roda da Fortuna

Palavra do dia: Impulso

Pedra do momento: Granada

Libra

Libra pode ganhar em sorteios, rifas ou até ser lembrado em uma divisão inesperada. O valor que entra traz equilíbrio e dá ânimo para colocar em prática planos adiados.

Número da sorte: 22

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: A Justiça

Palavra do dia: Harmonia

Pedra do momento: Quartzo rosa

Peixes

Peixes pode se deparar com uma grata surpresa vinda de família ou amigos próximos. Esse dinheiro pode chegar como presente, herança ou apoio financeiro.

Número da sorte: 9

Cor: Lilás

Carta do Tarô: O Mago

Palavra do dia: Renovação

Pedra do momento: Ametista

