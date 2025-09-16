Reviravolta astral traz dinheiro inesperado para 3 signos ainda nesta semana
Três signos vão sentir uma virada poderosa no campo financeiro, com entradas inesperadas de dinheiro que aliviam dívidas e preocupações
O céu anuncia uma mudança de energia que vai mexer diretamente no bolso de três signos.
Nesta semana, surpresas financeiras chegam de onde menos se espera: pode ser um bônus, uma dívida paga, um pix inesperado ou até um valor esquecido sendo liberado.
Essa reviravolta não apenas traz alívio, mas também abre espaço para novos planos e mais confiança no futuro.
Áries
Áries pode receber um pagamento atrasado ou até ser surpreendido por alguém que decide devolver um valor antigo. Esse dinheiro chega como fôlego extra para organizar a vida financeira.
Número da sorte: 5
Cor: Vermelho
Carta do Tarô: A Roda da Fortuna
Palavra do dia: Impulso
Pedra do momento: Granada
Libra
Libra pode ganhar em sorteios, rifas ou até ser lembrado em uma divisão inesperada. O valor que entra traz equilíbrio e dá ânimo para colocar em prática planos adiados.
Número da sorte: 22
Cor: Azul-claro
Carta do Tarô: A Justiça
Palavra do dia: Harmonia
Pedra do momento: Quartzo rosa
Peixes
Peixes pode se deparar com uma grata surpresa vinda de família ou amigos próximos. Esse dinheiro pode chegar como presente, herança ou apoio financeiro.
Número da sorte: 9
Cor: Lilás
Carta do Tarô: O Mago
Palavra do dia: Renovação
Pedra do momento: Ametista