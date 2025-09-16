fechar
Signo

Novo romance floresce e traz paz verdadeira para 3 signos

Três signos vão sentir o coração bater mais calmo e leve ao viver um novo romance que chega para curar feridas e renovar esperanças

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2025 às 7:46
Imagem de duas pessoas abraçadas e com buquê na mão
Imagem de duas pessoas abraçadas e com buquê na mão - Yuri Arcurs peopleimages.com/iStock

O amor pode aparecer quando menos se espera, e três signos vão descobrir isso na prática.

Um novo romance, leve e sincero, surge como um sopro de tranquilidade em meio às incertezas da vida.

Mais do que paixão, essa conexão chega para trazer paz, estabilidade e um sentimento de pertencimento que faltava há tempos.

Câncer

Câncer vai se sentir acolhido por alguém que transmite segurança e reciprocidade. Esse romance promete ser um porto seguro, ajudando o signo a se abrir sem medo.

Número da sorte: 4

Cor: Branco

Carta do Tarô: Os Enamorados

Palavra do dia: Afeto

Pedra do momento: Pedra da Lua

Virgem

Virgem vai se surpreender com uma conexão que foge da lógica, mas que traz serenidade imediata. O romance chega para acalmar a mente crítica e aquecer o coração.

Número da sorte: 16

Cor: Verde-claro

Carta do Tarô: O Hierofante

Palavra do dia: Equilíbrio

Pedra do momento: Quartzo verde

Peixes

Peixes vai mergulhar em um romance cheio de sensibilidade e empatia. A relação traz o conforto de se sentir compreendido e a chance de sonhar sem medo.

Número da sorte: 9

Cor: Azul-claro

Carta do Tarô: A Estrela

Palavra do dia: Esperança

Pedra do momento: Ametista

