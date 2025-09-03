A pele do passado: 2 signos se libertam de velhos hábitos para uma nova vida
Dois signos encontram em setembro a força para abandonar velhos padrões e abrir espaço para um ciclo cheio de liberdade e recomeço.
Assim como a serpente troca de pele para continuar crescendo, alguns signos do zodíaco estão prestes a viver um processo de renovação profunda.
Setembro chega como um convite do destino para deixar para trás hábitos que já não servem mais e, assim, abrir caminho para uma nova fase.
Escorpião
Intenso e transformador por natureza, Escorpião agora encontra coragem para abandonar padrões emocionais que o aprisionavam. Esse desapego abre portas para relacionamentos mais saudáveis e para uma conexão genuína consigo mesmo.
Aquário
Os aquarianos, que muitas vezes se prendem a rotinas ou ideias ultrapassadas, sentirão a necessidade de romper com o que já não faz sentido. Essa libertação traz clareza e a chance de trilhar caminhos inovadores, mais alinhados ao seu propósito de vida.
Essa transição pode não ser simples, mas é poderosa. A cada passo, esses signos perceberão que soltar o velho é o segredo para abraçar o novo e viver com mais autenticidade e leveza.