O universo está tramando a surpresa que vai explodir a sorte de 4 signos antes do fim do mês

Um golpe de sorte inesperado vai atravessar o caminho de quatro signos e transformar áreas decisivas da vida até o fim deste mês; confira!

A vida gosta de surpreender quando menos esperamos. O que parecia comum pode ganhar um brilho inesperado e abrir portas que ninguém imaginava.

Antes que o mês acabe, quatro signos vão sentir uma onda de sorte intensa, capaz de acelerar conquistas, atrair boas notícias e mudar o rumo de planos importantes.

Gêmeos

Geminianos vão ser surpreendidos com uma oportunidade profissional ou acadêmica que surge quase do nada.

Convites inesperados podem abrir portas que eles sempre desejaram atravessar. É a hora de acreditar na própria capacidade.



Número da sorte: 14



Cor do dia: Verde



Pedra do momento: Quartzo verde



Carta do Tarô: O Mago



Palavra do dia: Expansão



Virgem

Virginianos vão encontrar soluções que pareciam impossíveis. Pode ser uma negociação, um acordo ou até uma chance financeira que traz alívio e crescimento.

A sorte aparece em detalhes práticos que mudam tudo.



Número da sorte: 7



Cor do dia: Azul-claro



Pedra do momento: Amazonita



Carta do Tarô: Justiça



Palavra do dia: Resolução

Sagitário

Sagitarianos terão um presente inesperado em suas relações. Pode ser o encontro com alguém especial ou a retomada de uma conexão que reacende o entusiasmo. A vida afetiva ganha um sopro de sorte e alegria.



Número da sorte: 29



Cor do dia: Roxo

Pedra do momento: Granada



Carta do Tarô: A Estrela

Palavra do dia: Recomeço

Capricórnio

Capricornianos vão receber reconhecimento por algo que fizeram no passado. Esse retorno pode vir em forma de promoção, elogio ou até um ganho financeiro extra.

A sorte aqui aparece como recompensa por todo esforço.



Número da sorte: 8



Cor do dia: Preto



Pedra do momento: Ônix



Carta do Tarô: Imperador



Palavra do dia: Recompensa

