fechar
Signo | Notícia

O universo está tramando a surpresa que vai explodir a sorte de 4 signos antes do fim do mês

Um golpe de sorte inesperado vai atravessar o caminho de quatro signos e transformar áreas decisivas da vida até o fim deste mês; confira!

Por Bianca Tavares Publicado em 31/08/2025 às 10:57
Imagem para representar galáxia e universo
Imagem para representar galáxia e universo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A vida gosta de surpreender quando menos esperamos. O que parecia comum pode ganhar um brilho inesperado e abrir portas que ninguém imaginava.

Antes que o mês acabe, quatro signos vão sentir uma onda de sorte intensa, capaz de acelerar conquistas, atrair boas notícias e mudar o rumo de planos importantes.

Gêmeos

Geminianos vão ser surpreendidos com uma oportunidade profissional ou acadêmica que surge quase do nada.

Convites inesperados podem abrir portas que eles sempre desejaram atravessar. É a hora de acreditar na própria capacidade.

  • Número da sorte: 14
  • Cor do dia: Verde
  • Pedra do momento: Quartzo verde
  • Carta do Tarô: O Mago
  • Palavra do dia: Expansão

Leia Também

Virgem

Virginianos vão encontrar soluções que pareciam impossíveis. Pode ser uma negociação, um acordo ou até uma chance financeira que traz alívio e crescimento.

A sorte aparece em detalhes práticos que mudam tudo.

  • Número da sorte: 7
  • Cor do dia: Azul-claro
  • Pedra do momento: Amazonita
  • Carta do Tarô: Justiça
  • Palavra do dia: Resolução

Sagitário

Sagitarianos terão um presente inesperado em suas relações. Pode ser o encontro com alguém especial ou a retomada de uma conexão que reacende o entusiasmo. A vida afetiva ganha um sopro de sorte e alegria.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Número da sorte: 29
  • Cor do dia: Roxo
  • Pedra do momento: Granada
  • Carta do Tarô: A Estrela
  • Palavra do dia: Recomeço

Capricórnio

Capricornianos vão receber reconhecimento por algo que fizeram no passado. Esse retorno pode vir em forma de promoção, elogio ou até um ganho financeiro extra.

A sorte aqui aparece como recompensa por todo esforço.

  • Número da sorte: 8
  • Cor do dia: Preto
  • Pedra do momento: Ônix
  • Carta do Tarô: Imperador
  • Palavra do dia: Recompensa

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles
SIGNOS

Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles
A grande virada de setembro chega para 3 signos
Signos

A grande virada de setembro chega para 3 signos

Compartilhe

Tags