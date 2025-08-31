A faixa branca começa: a sorte volta a brilhar para 3 signos
Para esses três signos do zodíaco, a faixa branca da sorte marca o início de uma caminhada mais leve, próspera e cheia de possibilidades
Clique aqui e escute a matéria
As próximas semanas trazem um verdadeiro sopro de renovação no destino. Para três signos em especial, a vida entra em um novo ciclo, onde obstáculos se desfazem e a sorte abre caminhos que antes pareciam fechados.
É a fase perfeita para recomeçar e colher vitórias inesperadas.
Touro
Depois de um período de incertezas, Touro sente a estabilidade voltar. O esforço começa a ser recompensado e novas oportunidades financeiras surgem no horizonte.
Virgem
Com a mente clara e organizada, Virgem atrai situações favoráveis. A sorte se alinha a sua disciplina, criando chances únicas de crescimento pessoal e profissional.
Peixes
Peixes entra em uma maré de boas surpresas. A intuição forte será sua bússola para reconhecer oportunidades que chegam como verdadeiros presentes do destino.
Qual é o seu signo?