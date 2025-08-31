fechar
A faixa branca começa: a sorte volta a brilhar para 3 signos

Para esses três signos do zodíaco, a faixa branca da sorte marca o início de uma caminhada mais leve, próspera e cheia de possibilidades

Por Suzyanne Freitas Publicado em 31/08/2025 às 8:50
As próximas semanas trazem um verdadeiro sopro de renovação no destino. Para três signos em especial, a vida entra em um novo ciclo, onde obstáculos se desfazem e a sorte abre caminhos que antes pareciam fechados.

É a fase perfeita para recomeçar e colher vitórias inesperadas.

Touro

Depois de um período de incertezas, Touro sente a estabilidade voltar. O esforço começa a ser recompensado e novas oportunidades financeiras surgem no horizonte.

Virgem

Com a mente clara e organizada, Virgem atrai situações favoráveis. A sorte se alinha a sua disciplina, criando chances únicas de crescimento pessoal e profissional.

Peixes

Peixes entra em uma maré de boas surpresas. A intuição forte será sua bússola para reconhecer oportunidades que chegam como verdadeiros presentes do destino.

