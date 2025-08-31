fechar
Signo | Notícia

5 signos que começam setembro com o pé direito

Para esses cinco signos, setembro começa como uma página em branco repleta de oportunidades, basta escrever o próximo capítulo com confiança

Por Suzyanne Freitas Publicado em 31/08/2025 às 8:27 | Atualizado em 31/08/2025 às 8:27
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Setembro abre suas portas trazendo boas vibrações para alguns signos que vão sentir a energia do recomeço já no primeiro dia do mês.

A segunda-feira, 1º de setembro, será marcada por entusiasmo, confiança e oportunidades que iluminam novos caminhos. Veja quais são os sortudos que vão acordar com o pé direito.

Áries

O dia nasce poderoso para Áries, que inicia a semana cheio de coragem e vitalidade. A energia ariana favorece decisões rápidas e conquistas que podem transformar a rotina.

Leão

Leão brilha intensamente neste começo de mês. Seu carisma natural abre portas e atrai reconhecimento, seja na vida profissional ou nos relacionamentos pessoais.

Leia Também

Libra

A harmonia libriana encontra o cenário perfeito para prosperar. Hoje, Libra terá clareza para resolver impasses e tomar decisões importantes com equilíbrio e serenidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

Otimismo é a palavra do dia para Sagitário. O signo começa setembro cheio de entusiasmo, pronto para abraçar aventuras e viver novas experiências que prometem ser inesquecíveis.

Aquário

Aquário desperta com a mente efervescente, repleta de ideias criativas. Essa energia inovadora favorece novos projetos e soluções originais que podem render frutos surpreendentes.

Qual é o seu signo?

Leia também

Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles
SIGNOS

Um tesouro sob as estrelas: 3 signos encontram a recompensa que o universo guardou para eles
A grande virada de setembro chega para 3 signos
Signos

A grande virada de setembro chega para 3 signos

Compartilhe

Tags