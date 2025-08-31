5 signos que começam setembro com o pé direito
Para esses cinco signos, setembro começa como uma página em branco repleta de oportunidades, basta escrever o próximo capítulo com confiança
Setembro abre suas portas trazendo boas vibrações para alguns signos que vão sentir a energia do recomeço já no primeiro dia do mês.
A segunda-feira, 1º de setembro, será marcada por entusiasmo, confiança e oportunidades que iluminam novos caminhos. Veja quais são os sortudos que vão acordar com o pé direito.
Áries
O dia nasce poderoso para Áries, que inicia a semana cheio de coragem e vitalidade. A energia ariana favorece decisões rápidas e conquistas que podem transformar a rotina.
Leão
Leão brilha intensamente neste começo de mês. Seu carisma natural abre portas e atrai reconhecimento, seja na vida profissional ou nos relacionamentos pessoais.
Libra
A harmonia libriana encontra o cenário perfeito para prosperar. Hoje, Libra terá clareza para resolver impasses e tomar decisões importantes com equilíbrio e serenidade.
Sagitário
Otimismo é a palavra do dia para Sagitário. O signo começa setembro cheio de entusiasmo, pronto para abraçar aventuras e viver novas experiências que prometem ser inesquecíveis.
Aquário
Aquário desperta com a mente efervescente, repleta de ideias criativas. Essa energia inovadora favorece novos projetos e soluções originais que podem render frutos surpreendentes.
