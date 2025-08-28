fechar
Signo | Notícia

A leveza dos próximos dias ajudará 5 signos a se libertar de antigas preocupações

Essa leveza será o sopro necessário para reencontrar equilíbrio, esperança e até mesmo alegria em detalhes cotidianos

Por Bruna Oliveira Publicado em 28/08/2025 às 12:43
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Depois de um período marcado por tensões, responsabilidades e até mesmo algumas incertezas, o céu anuncia dias de maior suavidade para alguns signos do zodíaco.

A energia que se aproxima favorece a libertação de preocupações que já não fazem mais sentido e traz a sensação de que a vida pode ser mais simples do que parecia.

Para cinco signos em especial, essa leveza será o sopro necessário para reencontrar equilíbrio, esperança e até mesmo alegria em detalhes cotidianos.

Touro – 20 de abril a 20 de maio

Apegado ao que já conhece, Touro tende a carregar preocupações por mais tempo do que deveria.

Agora, esse signo encontrará espaço para desapegar de medos antigos, percebendo que o futuro pode ser construído com mais confiança.

A serenidade se tornará aliada, permitindo que taurinos apreciem melhor o presente e desfrutem de uma rotina mais tranquila.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Sensível e intuitivo, Câncer costuma absorver não apenas os próprios sentimentos, mas também os dos outros.

Nos próximos dias, o signo será convidado a aliviar o peso emocional que não precisa mais carregar.

O coração canceriano encontrará acolhimento e perceberá que deixar para trás preocupações desnecessárias é também uma forma de autocuidado.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Sempre em busca de harmonia, Libra sentirá que a leveza que se aproxima vem como um presente.

Antigas indecisões e dilemas que travavam a mente começam a se dissipar, dando espaço para escolhas mais naturais.

O libriano terá a sensação de que a vida flui melhor quando não se tenta controlar cada detalhe, e essa mudança de postura trará paz imediata.

Capricórnio – 22 de dezembro a 19 de janeiro

Acostumado a carregar grandes responsabilidades, Capricórnio descobrirá que não precisa sustentar o mundo sozinho.

A energia dos próximos dias permitirá que esse signo alivie a rigidez, abrindo espaço para momentos de descanso e prazer.

A libertação das preocupações será também um chamado para confiar mais no tempo e menos no excesso de controle.

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Com sua alma sonhadora, Peixes costuma se deixar envolver por inseguranças e ansiedades que pesam no coração.

Mas agora, o signo perceberá que pode seguir mais leve, confiando no fluxo da vida e nas oportunidades que o universo apresenta.

Essa libertação emocional trará clareza e uma nova forma de enxergar a realidade, com mais serenidade e esperança.

