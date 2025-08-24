Só 2 signos vão captar a energia poderosa da Lua Minguante
A Lua Minguante chega com força para encerrar processos e iluminar verdades, mas apenas dois signos vão sentir essa energia de forma quase mágica.
Esse período de Lua Minguante não vem apenas para fechar ciclos, mas também para mostrar o que deve ser deixado para trás.
Para dois signos em especial, a vibração será intensa, trazendo revelações, intuições afiadas e até decisões importantes que não podem mais ser adiadas.
Peixes
Peixes, a energia da Lua Minguante toca sua vida afetiva. Se algo vinha sendo escondido ou abafado, esse é o momento em que a verdade aparece.
Um segredo pode vir à tona e mudar completamente sua forma de enxergar uma relação. A sensação é de clareza e alívio.
- Número da sorte: 17
- Cor: Azul-marinho
- Palavra do dia: Revelação
Virgem
Virgem vai perceber uma força poderosa agindo sobre seus planos futuros. O que parecia travado finalmente começa a se desfazer, como se o caminho se abrisse sozinho.
A intuição estará muito forte e pode apontar a hora certa de fazer escolhas que mudam seu destino.
- Número da sorte: 4
- Cor: Verde-escuro
- Palavra do dia: Clareza