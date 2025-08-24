Só 2 signos vão captar a energia poderosa da Lua Minguante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Lua Minguante chega com força para encerrar processos e iluminar verdades, mas apenas dois signos vão sentir essa energia de forma quase mágica.

Clique aqui e escute a matéria

Esse período de Lua Minguante não vem apenas para fechar ciclos, mas também para mostrar o que deve ser deixado para trás.

Para dois signos em especial, a vibração será intensa, trazendo revelações, intuições afiadas e até decisões importantes que não podem mais ser adiadas.

Peixes

Peixes, a energia da Lua Minguante toca sua vida afetiva. Se algo vinha sendo escondido ou abafado, esse é o momento em que a verdade aparece.

Um segredo pode vir à tona e mudar completamente sua forma de enxergar uma relação. A sensação é de clareza e alívio.

Número da sorte: 17

Cor: Azul-marinho

Palavra do dia: Revelação

Virgem

Virgem vai perceber uma força poderosa agindo sobre seus planos futuros. O que parecia travado finalmente começa a se desfazer, como se o caminho se abrisse sozinho.

A intuição estará muito forte e pode apontar a hora certa de fazer escolhas que mudam seu destino.



Número da sorte: 4



Cor: Verde-escuro

Palavra do dia: Clareza

