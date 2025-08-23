Portal energético de agosto vai premiar 2 signos com abundância
A abertura energética deste mês traz um fluxo especial para dois signos, que sentirão a vida se expandir em áreas antes bloqueadas.
Agosto chega com portais que funcionam como verdadeiros aceleradores de destino. Dois signos em especial serão tocados por essa vibração de prosperidade, recebendo oportunidades concretas que parecem cair no colo.
É como se o universo decidisse recompensar esforços antigos com presentes inesperados, abrindo portas que pareciam trancadas.
Touro
A energia do portal se volta para sua vida material. Propostas financeiras, negócios que ganham forma ou até um aumento inesperado podem chegar.
Você vai perceber que o trabalho que parecia não render frutos finalmente floresce. Além disso, relações pessoais ganham estabilidade, reforçando a sensação de abundância em todos os sentidos.
- Número da sorte: 17
- Cor: Verde esmeralda
- Palavra do dia: Colheita
Peixes
O universo abre espaço para oportunidades criativas e emocionais. O portal amplia sua intuição, trazendo contatos que podem mudar sua trajetória.
Convites e parcerias chegam para somar, e a prosperidade se manifesta não só no bolso, mas também no coração. Prepare-se para receber sem medo.
- Número da sorte: 9
- Cor: Azul turquesa
- Palavra do dia: Expansão