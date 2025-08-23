fechar
Signo |

Até o fim de agosto, um acontecimento raro vai marcar esses signos

Um evento inesperado vai cruzar o caminho de três signos e transformar planos, trazendo revelações e novas conquistas antes que o mês acabe.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/08/2025 às 8:09
Imagem para ilustrar astrologia e signos
Imagem para ilustrar astrologia e signos - iStock

O mês de agosto reserva uma surpresa que pode mudar o rumo da vida de alguns signos. Um acontecimento fora do comum vai quebrar a rotina e abrir espaço para novos começos.

É como se o destino tivesse guardado esse instante para virar a chave e mostrar que nada é por acaso.

Touro

Um encontro inesperado pode reacender sentimentos ou abrir portas profissionais. O acontecimento vai trazer clareza sobre uma decisão que você vinha adiando.

Touro, esteja preparado para assumir uma postura mais confiante diante do que vier.

  • Número da sorte: 11
  • Cor: verde-esmeralda
  • Frase do dia: “O que chega sem aviso pode ser a peça que faltava.”

Leão

Você pode ser surpreendido com um reconhecimento público ou uma notícia ligada à sua carreira. Esse momento raro vem para mostrar que seu esforço não passou despercebido.

A chave é aproveitar a oportunidade e brilhar sem medo.

  • Número da sorte: 5
  • Cor: dourado
  • Frase do dia: “A vida reserva aplausos quando menos se espera.”

Peixes

Um sinal importante pode chegar por meio de sonhos, mensagens ou até de alguém do passado. O acontecimento raro vai colocar suas emoções em sintonia com o futuro, revelando um caminho novo para seguir.

  • Número da sorte: 22
  • Cor: lilás
  • Frase do dia: “O universo fala em sinais para quem sabe ouvir.”

