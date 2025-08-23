fechar
Um segredo revelado vai virar o jogo pra 3 signos selecionados

Revelações inesperadas vão movimentar a vida de três signos que estavam em dúvida sobre o próximo passo. O universo chega para dar respostas claras.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/08/2025 às 8:25
Imagem de uma mulher contando um segredo - Antonio Diaz/iStock

Nem sempre as respostas aparecem de forma direta, mas quando vêm, tudo muda de lugar. Um segredo revelado tem o poder de abrir os olhos e reorganizar prioridades.

Para alguns signos, a sensação será de libertação, como se uma cortina caísse diante dos olhos. Para outros, será um choque que traz ao mesmo tempo clareza e novas oportunidades.

O certo é que nada ficará igual, e a vida ganha novo rumo a partir deste movimento astral.

Escorpião

Você pode descobrir uma verdade guardada por muito tempo, seja no campo familiar ou afetivo. Essa revelação vai trazer liberdade e até um certo alívio, mostrando que a intuição estava certa o tempo todo.

  • Número da sorte: 28
  • Cor: Bordô
  • Palavra do dia: Revelação

Gêmeos

Uma conversa inesperada pode expor detalhes que estavam escondidos sobre um projeto ou relação. Isso vai te ajudar a tomar atitudes que antes pareciam confusas.

O impacto será positivo, já que clareza é poder, e você vai usar isso para virar o jogo, Peixes.

  • Número da sorte: 11
  • Cor: Amarelo
  • Palavra do dia: Verdade

Capricórnio

Algo que estava sendo ocultado em seu ambiente profissional ou financeiro finalmente vem à tona, Capricórnio.

Essa revelação pode parecer pesada no início, mas te dá exatamente o que precisava para assumir o controle e conquistar mais espaço.

  • Número da sorte: 34
  • Cor: Verde escuro
  • Palavra do dia: Clareza

