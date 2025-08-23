Um segredo revelado vai virar o jogo pra 3 signos selecionados
Revelações inesperadas vão movimentar a vida de três signos que estavam em dúvida sobre o próximo passo. O universo chega para dar respostas claras.
Nem sempre as respostas aparecem de forma direta, mas quando vêm, tudo muda de lugar. Um segredo revelado tem o poder de abrir os olhos e reorganizar prioridades.
Para alguns signos, a sensação será de libertação, como se uma cortina caísse diante dos olhos. Para outros, será um choque que traz ao mesmo tempo clareza e novas oportunidades.
O certo é que nada ficará igual, e a vida ganha novo rumo a partir deste movimento astral.
Escorpião
Você pode descobrir uma verdade guardada por muito tempo, seja no campo familiar ou afetivo. Essa revelação vai trazer liberdade e até um certo alívio, mostrando que a intuição estava certa o tempo todo.
- Número da sorte: 28
- Cor: Bordô
- Palavra do dia: Revelação
Gêmeos
Uma conversa inesperada pode expor detalhes que estavam escondidos sobre um projeto ou relação. Isso vai te ajudar a tomar atitudes que antes pareciam confusas.
O impacto será positivo, já que clareza é poder, e você vai usar isso para virar o jogo, Peixes.
- Número da sorte: 11
- Cor: Amarelo
- Palavra do dia: Verdade
Capricórnio
Algo que estava sendo ocultado em seu ambiente profissional ou financeiro finalmente vem à tona, Capricórnio.
Essa revelação pode parecer pesada no início, mas te dá exatamente o que precisava para assumir o controle e conquistar mais espaço.
- Número da sorte: 34
- Cor: Verde escuro
- Palavra do dia: Clareza
