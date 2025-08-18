fechar
Signo |

Virada de ciclo promete sorte absurda pra esses signos até 20 de agosto

O período reserva mudanças inesperadas, trazendo oportunidades, conquistas financeiras e momentos de alegria que vão surpreender cada signo.

Por Bianca Tavares Publicado em 18/08/2025 às 11:05
Imagem para ilustrar crescimento e virada na vida
Imagem para ilustrar crescimento e virada na vida - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os próximos dias prometem um verdadeiro sopro de sorte e transformação para alguns signos. Um ciclo antigo se encerra, e uma nova fase se inicia com grande potencial de sucesso.

Para quem estava enfrentando dificuldades, esse período será uma chance de reequilibrar a vida, aproveitar oportunidades financeiras e alcançar pequenas ou grandes vitórias que pareciam distantes.

O momento favorece decisões rápidas e estratégicas, pois o universo oferece condições para agir com segurança e confiança.

Leia Também

Projetos pessoais e profissionais ganham impulso, enquanto relacionamentos podem se fortalecer com gestos inesperados de reciprocidade. É um período para acreditar no fluxo da vida e se permitir receber as mudanças que estão por vir.

Touro

Você vai perceber um impulso significativo em sua estabilidade financeira. Um projeto antigo pode gerar lucro inesperado ou uma oportunidade de investimento aparecer no momento certo. Relações próximas também se fortalecem, trazendo sensação de segurança e bem-estar.

  • Número da sorte: 8.

Leão

As energias favorecem reconhecimento e visibilidade. Sua dedicação e carisma vão atrair situações positivas, tanto no trabalho quanto em relacionamentos pessoais. Prepare-se para receber propostas ou mensagens que vão abrir portas importantes.

  • Número da sorte: 33.

Sagitário

Você será surpreendido por acontecimentos que elevam sua vida a um novo patamar. Pode surgir uma oportunidade de crescimento pessoal ou financeiro que transformará a rotina. Confie na sua intuição e aproveite o momento para agir com ousadia.

  • Número da sorte: 12.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Horóscopo, 18/08: Comece a semana com garra!
astrologia

Horóscopo, 18/08: Comece a semana com garra!
Dois signos vão sentir o poder da reciprocidade ainda este mês
signos

Dois signos vão sentir o poder da reciprocidade ainda este mês

Compartilhe

Tags