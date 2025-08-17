fechar
Signo |

Portal energético de agosto vai premiar 2 signos com abundância

A abertura de um portal energético em agosto traz uma onda de prosperidade e oportunidades que vai beneficiar profundamente dois signos específicos.

Por Bianca Tavares Publicado em 17/08/2025 às 8:17
Imagem de um portal para representar energia
Imagem de um portal para representar energia - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Agosto reserva um momento poderoso no calendário energético, quando uma combinação rara de influências vai abrir portas para crescimento material e emocional.

Esse portal é como uma passagem secreta que conecta esses signos a uma frequência de abundância, onde ideias se concretizam, projetos prosperam e relacionamentos se fortalecem.

Para quem estiver atento, é o período ideal para plantar o que deseja colher com força e rapidez.

Virgem

Virgem terá a chance de ver seus esforços anteriores finalmente serem recompensados.

Leia Também

Seja no trabalho ou em iniciativas pessoais, a energia do portal vai impulsionar resultados positivos, como aumento de salário, bônus ou um reconhecimento importante.

Escorpião

Escorpião recebe essa energia como um empurrão para se libertar de bloqueios e avançar em direção a metas financeiras e emocionais.

O portal ativa a intuição e favorece decisões certeiras que vão abrir caminhos prósperos e duradouros.

Esse momento pede que ambos os signos estejam abertos para novas possibilidades e dispostos a agir, porque a abundância chega para quem se prepara para ela.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Leia também

3 signos viverão um acontecimento raro até o final do mês
Signos

3 signos viverão um acontecimento raro até o final do mês
3 signos que receberão mensagens poderosas do anjo da guarda nesta semana
Signos

3 signos que receberão mensagens poderosas do anjo da guarda nesta semana

Compartilhe

Tags