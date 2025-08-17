fechar
3 signos passarão por liberdade familiar nos próximos meses

Prepare-se! Esses três signos do zodíaco se libertam de velhos padrões, encontram a paz e iniciam uma nova e mais leve jornada; confira

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/08/2025 às 22:45
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

As relações familiares são complexas e, por vezes, podem nos prender a responsabilidades ou dramas que pesam em nossa alma.

Mas o universo, em sua sabedoria, sabe que é hora de soltar as amarras. Para três signos, os próximos meses serão marcados por uma jornada de liberdade familiar, onde velhos padrões serão quebrados e um novo e mais saudável ciclo será iniciado.

A paz e a leveza finalmente chegarão para quem lutou por um novo lugar na família.

Gêmeos: a liberdade da comunicação

Se você é de Gêmeos, a sua luta foi contra os mal-entendidos e as fofocas familiares. Sua natureza comunicativa, muitas vezes, foi mal interpretada, o que gerou conflitos desnecessários. A liberdade que chega agora é a de poder se expressar sem medo.

Você vai encontrar a clareza para resolver problemas antigos e a coragem para dizer o que pensa. Esse novo ciclo trará uma harmonia genuína, baseada na honestidade e no respeito.

Libra: a liberdade de dizer "não"

Para os librianos, a liberdade virá da capacidade de estabelecer limites. Sua busca incessante por agradar e por manter a harmonia na família pode ter te levado a carregar o peso de todos. Nos próximos meses, você vai encontrar a força para dizer "não" quando necessário, sem culpa.

O universo vai te mostrar que a sua paz interior é tão importante quanto a de todos. Essa nova atitude trará um alívio imenso, e você se sentirá mais leve e livre para ser quem você realmente é.

Capricórnio: a liberdade da responsabilidade

Se você é de Capricórnio, a sua jornada foi de responsabilidades. Você assumiu o papel de pilar da família, e o peso dessa tarefa pode ter te deixado exausto. A liberdade que chega agora é a de poder confiar em outras pessoas.

O universo vai te dar a chance de se livrar de algumas responsabilidades e de, finalmente, ter tempo para si. O seu sacrifício foi visto e será recompensado com a certeza de que você não precisa mais carregar o mundo nas costas.

