Tempo de vivificação do humor chega para 5 signos a partir de 19/08
Depois de um período de cansaço e seriedade, esses cinco signos do zodíaco recuperam o bom humor e a leveza; veja se o seu faz parte
A vida nem sempre é leve. Dias de estresse, preocupação e cansaço podem tirar o nosso bom humor, mas o universo sempre encontra uma forma de restaurar o equilíbrio.
A partir de 19 de agosto, uma energia de leveza e alegria se aproxima para cinco signos, prometendo um tempo de vivificação do humor.
Prepare-se, pois o riso, a espontaneidade e a alegria de viver voltarão a guiar os seus passos, trazendo a paz que você tanto precisa.
Áries: A liberdade de se divertir
Se você é de Áries, a seriedade pode ter pesado na sua rotina. O acúmulo de responsabilidades ou o estresse do dia a dia podem ter feito você esquecer a sua natureza divertida e espontânea.
O universo, agora, te dá a chance de se reconectar com a sua criança interior. Um convite inesperado, a volta de uma amizade ou a oportunidade de se aventurar em algo novo vão te lembrar que a vida é mais leve quando a gente se permite.
Gêmeos: A alegria na comunicação
Para os geminianos, o humor pode ter sido abalado por fofocas, mal-entendidos ou discussões desnecessárias. A sua mente, que é sua maior força, pode ter se sentido sobrecarregada com informações negativas.
O universo, agora, te dá a chance de usar a sua comunicação para o bem. O humor volta na forma de conversas leves, de piadas com amigos e da sensação de que você pode se expressar sem medo de ser julgado.
Leão: O poder do carisma e da leveza
Se você é de Leão, o humor pode ter sido abalado pela pressão de ter que ser perfeito. A necessidade de aprovação pode ter te deixado sério e com medo de errar.
O universo, agora, te dá a chance de ser imperfeito, de rir dos seus próprios erros e de se reconectar com o seu carisma natural. A alegria volta na forma de uma nova paixão, seja por uma pessoa ou um hobby, que vai te mostrar que a sua felicidade não depende de ninguém, só de você.
Sagitário: O reencontro com a aventura
Para os sagitarianos, a falta de humor pode ter vindo da sensação de estar preso. A rotina, a falta de aventuras e a necessidade de seguir regras podem ter te deixado entediado. O universo, agora, te dá a chance de se reconectar com a sua natureza aventureira.
O humor volta na forma de uma viagem inesperada, de uma nova experiência ou da sensação de que a vida é um grande jogo que precisa ser jogado com alegria.
Aquário: O humor na inovação
Se você é de Aquário, o humor pode ter sido abalado pela falta de reconhecimento. A sua mente, que é cheia de ideias, pode ter se sentido ignorada ou desvalorizada. O universo, agora, te dá a chance de usar o seu humor para inovar.
A alegria volta na forma de um novo projeto, de uma ideia que funciona ou da sensação de que a sua mente é o seu maior bem. O humor volta na forma de celebração, pois você finalmente terá o reconhecimento que tanto buscou.