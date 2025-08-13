Astrologia do bem-estar aponta rituais e práticas ideais para cada signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Baseado nos astros, é possível adaptar exercícios, rituais e práticas de autocuidado que promovem mais equilíbrio físico, emocional e mental

Clique aqui e escute a matéria

A busca por qualidade de vida nunca esteve tão em alta e o que muita gente não sabe, é que a astrologia pode ser uma aliada poderosa nesse processo.

Muito além de traços de personalidade, os signos do zodíaco revelam também tendências energéticas, formas de lidar com o estresse e até preferências corporais.

Segundo a astróloga e ocultista Sara Koimbra, é possível usar o mapa astral como ferramenta para melhorar a saúde física e mental.

“A astrologia oferece pistas valiosas sobre como cada pessoa recarrega suas energias, quais práticas favorecem seu equilíbrio emocional e até que tipo de exercício físico ajuda a manter o foco e a leveza no dia a dia.

O autoconhecimento é o primeiro passo para um bem-estar verdadeiro e os astros nos mostram caminhos para isso”, afirma Sara.

A seguir, a especialista sugere práticas e movimentos para cada signo cuidar melhor de si em 2025:

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Áries



Cheios de energia, os arianos precisam de atividades dinâmicas. Corrida, spinning e esportes de impacto ajudam a descarregar tensão. Para o emocional, banhos com sal grosso e louro trazem aterramento.

Touro



Valorizam o conforto, mas precisam sair da zona de preguiça. Caminhadas na natureza e pilates funcionam bem. Rituais com óleos essenciais e práticas sensoriais, como escalda-pés, promovem bem-estar.

Gêmeos



Movimento e estímulo mental são essenciais. Danças livres, aulas coletivas e ioga com meditação guiada são boas pedidas. Chá de erva-doce com lavanda ajuda a desacelerar o pensamento.

Câncer



Os cancerianos são sensíveis e precisam se sentir seguros. Hidroginástica, natação e alongamentos leves ajudam. Aromaterapia com camomila e escrita terapêutica são fortes aliados emocionais.

Leão



Gostam de se destacar, então treinos em grupo com música ou dança funcionam bem. Exercícios de afirmação positiva no espelho e meditação com vela dourada estimulam a autoestima.

Virgem



Focados e detalhistas, se beneficiam de práticas organizadas como yoga, musculação e caminhada em ritmo constante. Chás de camomila e a organização do ambiente ajudam a aliviar o excesso mental.

Libra



Precisam de harmonia e estética. Exercícios em dupla, yoga fluido e pilates favorecem o equilíbrio. Incensos florais, autocuidado com beleza e momentos de silêncio são essenciais.

Escorpião



Intensos, precisam liberar emoções. Boxe, crossfit ou corridas longas funcionam bem. Banhos com arruda e rituais com vela preta ajudam a transformar ressentimentos.

Sagitário



Aventureiros, amam esportes ao ar livre e movimento. Trilhas, ciclismo e dança expansiva são ideais. Rituais com sálvia branca e escrita de metas ampliam o bem-estar.

Capricórnio



Disciplinados, gostam de metas claras. Treinos de resistência, musculação e ioga estruturada são indicados. Meditação com cristais escuros e planejamento da semana trazem equilíbrio.

Aquário



Precisam de liberdade e novidade. Danças livres, atividades em grupo e esportes alternativos fazem bem. Cristaloterapia e banhos com hortelã ajudam a reconectar o emocional.

Peixes



Sensíveis e intuitivos, se beneficiam de práticas suaves como yoga, natação e meditação guiada. Banhos com alfazema, escuta de músicas instrumentais e contato com água equilibram emoções.

“A melhor forma de usar a astrologia para o bem-estar é respeitar quem você é, pois cada signo carrega uma sabedoria sobre o corpo e a alma, basta apenas escutar”, conclui Sara.