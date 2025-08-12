Quando o amor desafia: 4 signos enfrentam provações emocionais profundas
Astros indicam um período de provações sentimentais para quatro signos, exigindo coragem e maturidade para lidar com o amor; veja os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O universo prepara um período de intensas reflexões e mudanças sentimentais para quatro signos do zodíaco.
A partir dos próximos dias, questões que estavam escondidas no fundo do coração podem vir à tona, exigindo coragem, maturidade e sensibilidade para lidar com o que realmente importa.
Para alguns, será o momento de encarar inseguranças e fortalecer laços. Para outros, o desafio será aprender a desapegar de relações ou padrões que já não fazem sentido.
Em todos os casos, o objetivo é o crescimento emocional e a descoberta de um amor mais consciente.
Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025
Áries
Impulsivo por natureza, Áries poderá sentir-se mais vulnerável, tendo que lidar com sentimentos que não consegue controlar facilmente. A lição é pausar antes de reagir e ouvir mais o coração do que o ego.
Câncer
Sensível e protetor, Câncer pode enfrentar desafios relacionados à confiança. É hora de abrir espaço para diálogos honestos e evitar que mágoas antigas afetem o presente.
Libra
Libra terá que equilibrar razão e emoção para não se perder em relações que pedem definição. É o momento de tomar decisões, mesmo que doa no início.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
Focado em objetivos práticos, Capricórnio pode se ver diante de um conflito interno: seguir com o planejamento ou ceder ao desejo de se entregar mais ao amor.
Apesar das provações, esse ciclo promete amadurecimento emocional e a chance de construir relações mais sólidas e verdadeiras. Afinal, quando o amor desafia, também ensina.