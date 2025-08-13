fechar
Signo |

A próxima Lua Cheia traz um recado direto para 3 signos escolhidos

A energia da próxima lua cheia vai iluminar caminhos e trazer sinais claros para três signos que precisam tomar decisões importantes,

Por Bianca Tavares Publicado em 13/08/2025 às 7:01
Imagem de uma mulher levantando os braços ao luar
Imagem de uma mulher levantando os braços ao luar - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A Lua Cheia é um momento de revelação, quando verdades escondidas vêm à tona e o que estava confuso se torna evidente.

Nesta fase atual, que iniciou no dia 9 de agosto, três signos vão sentir uma força especial, como se o universo estivesse enviando mensagens diretas sobre o próximo passo a seguir.

Pode ser um convite, um encontro, uma resposta aguardada ou até uma mudança de perspectiva que altera tudo. É hora de prestar atenção aos sinais, porque eles vão guiar decisões que marcarão os próximos meses.

Câncer

Câncer vai sentir mais clareza nas relações, entendendo quem realmente merece estar ao seu lado e fortalecendo laços importantes.

Leia Também

Libra

Libra receberá um insight poderoso sobre questões profissionais, encontrando a oportunidade certa para avançar com confiança.

Capricórnio

Capricórnio vai perceber um caminho aberto para um objetivo antigo, com a chance de concretizar algo que parecia distante.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Uma mudança inesperada vai colocar 4 signos no caminho certo
Signos

Uma mudança inesperada vai colocar 4 signos no caminho certo
Simpatia simples para seduzir o signo de Virgem
SIMPATIAS

Simpatia simples para seduzir o signo de Virgem

Compartilhe

Tags