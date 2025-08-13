A próxima Lua Cheia traz um recado direto para 3 signos escolhidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A energia da próxima lua cheia vai iluminar caminhos e trazer sinais claros para três signos que precisam tomar decisões importantes,

A Lua Cheia é um momento de revelação, quando verdades escondidas vêm à tona e o que estava confuso se torna evidente.

Nesta fase atual, que iniciou no dia 9 de agosto, três signos vão sentir uma força especial, como se o universo estivesse enviando mensagens diretas sobre o próximo passo a seguir.

Pode ser um convite, um encontro, uma resposta aguardada ou até uma mudança de perspectiva que altera tudo. É hora de prestar atenção aos sinais, porque eles vão guiar decisões que marcarão os próximos meses.

Câncer

Câncer vai sentir mais clareza nas relações, entendendo quem realmente merece estar ao seu lado e fortalecendo laços importantes.

Libra

Libra receberá um insight poderoso sobre questões profissionais, encontrando a oportunidade certa para avançar com confiança.

Capricórnio

Capricórnio vai perceber um caminho aberto para um objetivo antigo, com a chance de concretizar algo que parecia distante.

