Uma energia rara vai envolver esses signos no próximo domingo

O próximo domingo reserva um alinhamento energético pouco comum que vai despertar novas oportunidades e emoções intensas para dois signos.

Por Bianca Tavares Publicado em 11/08/2025 às 9:49
Imagem de silhueta do homem no topo da montanha observando o céu noturno
Imagem de silhueta do homem no topo da montanha observando o céu noturno - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O domingo que se aproxima trará um movimento astrológico especial, capaz de mexer profundamente com o campo emocional e abrir caminhos inesperados.

É como se uma força invisível retirasse obstáculos e iluminasse possibilidades que até então pareciam distantes. Essa energia rara vai atuar como um catalisador de transformações, acelerando planos e dando clareza para decisões importantes.

O efeito será sentido tanto no lado pessoal quanto profissional, marcando o início de um período de renovação.

Peixes

Para Peixes, essa energia funcionará como um empurrão suave, mas poderoso.

Uma conversa no domingo pode desbloquear algo que estava parado há muito tempo, seja uma relação mal resolvida ou um projeto engavetado. A intuição estará afiada, e qualquer sinal ou coincidência deve ser levado a sério.

Leão

Leão sentirá esse dia como um palco aberto para suas ideias e talentos. Uma oportunidade de se destacar, em um evento, rede de contatos ou momento social... ela vai aparecer de forma inesperada.

Além disso, uma troca sincera pode abrir as portas para uma nova parceria ou até um romance.

O domingo será um ponto de virada para esses signos, que sairão dele com mais confiança, motivação e a sensação de que algo muito maior começou a se movimentar.

