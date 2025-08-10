fechar
Signo |

Um segredo revelado vai colocar esses signos no centro das atenções

O jogo vai virar para dois signos, trazendo mudanças rápidas, encontros improváveis e uma nova fase de destaque absoluto para esses signos.

Por Bianca Tavares Publicado em 10/08/2025 às 15:33
Imagem de uma mulher sussurando um segredo
Imagem de uma mulher sussurando um segredo - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os próximos dias vão ser intensos para dois signos que, sem esperar, vão ver seus nomes envolvidos em algo que chama a atenção de todos.

Pode ser uma notícia que finalmente vem à tona, um talento que estava escondido e aparece para o mundo, ou até uma verdade que muda completamente a forma como essas pessoas são vistas.

O que parecia estar nos bastidores vai para o palco principal, e não há como fugir dos holofotes.

Escorpião

Para Escorpião, o momento tem tudo a ver com revelações profundas. Segredos guardados há anos podem vir à tona, mas de um jeito que favorece o signo.

Leia Também

Essa exposição pode abrir portas para reconciliações, oportunidades de carreira e até novas alianças. A energia de Plutão, seu regente, reforça a transformação: o que antes era motivo de cautela agora vira trunfo.

Leão

Leão, que já gosta de estar no centro das atenções, vai brilhar ainda mais. A revelação pode vir de forma inesperada, mas cai como luva para o momento atual.

Pode ser um reconhecimento público, um elogio de peso ou a chance de mostrar seu valor de forma grandiosa. O Sol, seu regente, ilumina caminhos que pareciam bloqueados, atraindo aliados e até admiradores secretos.

Para ambos, o recado é claro: não fugir do que vem à tona. O universo está usando essa revelação como ferramenta para colocar vocês no lugar que merecem. É hora de assumir o palco com confiança.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Horóscopo 10.08.2025: Prepare-se para a chegada da Paixão
ASTROLOGIA

Horóscopo 10.08.2025: Prepare-se para a chegada da Paixão
Sorte em Dobro para Sagitário: Faça essa simpatia poderosa!
SIMPATIAS

Sorte em Dobro para Sagitário: Faça essa simpatia poderosa!

Compartilhe

Tags