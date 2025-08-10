Entre 12 e 16 de agosto, um romance proibido volta à cena
A combinação entre nostalgia, desejo e destino vai criar encontros dignos de filme. O alerta é simples: o que vier nesse período não será casual.
O céu da semana promete reviravoltas no amor, e entre 12 e 16 de agosto dois signos vão sentir na pele a força de um reencontro inesperado.
Um romance que parecia encerrado pode ressurgir com intensidade, mexendo com emoções profundas e reacendendo o que nunca foi totalmente apagado.
Escorpião
Para Escorpião, o período traz aquele tipo de conexão que desafia a lógica. Pode ser alguém do passado que retorna com novas intenções, ou uma amizade que cruza a linha da intimidade.
A intensidade emocional será inevitável e, por mais que a razão tente frear, o coração vai querer ir até o fim. Prepare-se para conversas reveladoras e uma química impossível de ignorar.
Gêmeos
Gêmeos vai viver dias de pura surpresa, com mensagens, encontros e situações que mudam o clima de forma repentina.
Um romance que parecia impossível pode ganhar força justamente por estar fora dos padrões, e isso vai instigar ainda mais o lado curioso do signo.
É o momento de decidir se vale a pena mergulhar no risco ou se é melhor manter o jogo na sutileza.