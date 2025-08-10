4 signos que vão viver dias intensos no amor entre 12 e 17 de agosto
Previsões dos astros indicam que quatro signos terão encontros marcantes e conexões profundas no período, com emoções à flor da pele
Entre os dias 12 e 17 de agosto, as energias astrológicas estarão especialmente voltadas para o campo afetivo, criando um cenário propício para paixões, reencontros e momentos de cumplicidade. Para alguns signos, esse intervalo trará situações intensas, capazes de mexer com a rotina e reacender sentimentos.
Pode ser o início de um novo relacionamento, a reaproximação de alguém importante ou a oportunidade de fortalecer vínculos já existentes. Essa fase não será marcada apenas por romantismo, mas também por conversas profundas e decisões que podem definir os próximos passos na vida amorosa.
Para aproveitar plenamente, será necessário abrir espaço para o diálogo, lidar com as próprias vulnerabilidades e, principalmente, estar disponível para viver experiências genuínas. Os quatro signos a seguir sentirão com mais força essa onda de intensidade e terão dias que prometem deixar lembranças marcantes.
1. Câncer (21 de junho a 22 de julho)
Para Câncer, o período será de forte conexão emocional. Momentos de intimidade e conversas abertas podem aproximar ainda mais casais, enquanto solteiros terão a chance de conhecer alguém com quem sintam afinidade imediata.
A sensibilidade canceriana estará ampliada, o que permitirá perceber sutilezas e criar laços mais profundos. É importante, porém, evitar idealizações e manter os pés no chão para que a intensidade do momento se transforme em algo sólido.
2. Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpianos viverão dias de intensidade elevada, com paixão e desejo em evidência. Para quem já está em um relacionamento, será o momento de reacender a chama e explorar novas formas de conexão.
Já para os solteiros, encontros inesperados podem trazer química imediata e difícil de ignorar. A energia do período pede entrega, mas também atenção para não agir por impulso em decisões importantes.
3. Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Para Aquário, o amor surgirá de maneira diferente: conexões mentais e trocas intelectuais terão papel fundamental nesse período. Conversas que começam de forma despretensiosa podem ganhar um tom mais íntimo rapidamente.
Relacionamentos à distância ou iniciados de forma virtual também estarão favorecidos. É um momento para experimentar novas formas de se relacionar e permitir que o sentimento se desenvolva de maneira natural.
4. Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Piscianos sentirão o amor de forma intensa e quase transformadora nos próximos dias. Sensibilidade e empatia estarão afloradas, permitindo conexões emocionais profundas. Para quem está em um relacionamento, esse será um período de gestos carinhosos e demonstrações sinceras de afeto.
Já para os solteiros, encontros marcados por sintonia imediata podem surgir, trazendo sensação de familiaridade e acolhimento.