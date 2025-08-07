Conflitos antigos voltam a assombrar 3 signos
Surpresas positivas e momentos especiais chegam para três signos, trazendo leveza, emoção e novas razões para sorrir ainda em agosto.
Clique aqui e escute a matéria
Algumas feridas emocionais parecem cicatrizar, mas basta um gatilho para que memórias e situações do passado voltem à tona.
Nos próximos dias, três signos podem enfrentar conflitos antigos que, de alguma forma, ainda têm impacto em suas vidas.
Pode ser um reencontro inesperado, uma conversa mal resolvida ou até a repetição de um padrão que parecia superado.
Essa fase não vem para punir, mas para dar uma nova chance de encarar o que antes foi evitado. Ao invés de fugir, o momento pede coragem para enfrentar os próprios sentimentos e, se possível, colocar um ponto final definitivo nessas histórias.
O universo está dando a oportunidade de transformar o que antes era peso em aprendizado e liberdade emocional.
Signos mais impactados:
BANHO PARA PROSPERIDADE
Escorpião:
Velhos ressentimentos podem vir à tona. É hora de perdoar, não pelo outro, mas por si mesmo.
Câncer:
Emoções profundas podem ser despertadas por lembranças ou pessoas do passado. Use o diálogo para aliviar o coração.
Capricórnio:
Conflitos antigos no trabalho ou na família podem reaparecer. Seja firme, mas não deixe o orgulho comandar suas reações.