Conflitos antigos voltam a assombrar 3 signos

Surpresas positivas e momentos especiais chegam para três signos, trazendo leveza, emoção e novas razões para sorrir ainda em agosto.

Algumas feridas emocionais parecem cicatrizar, mas basta um gatilho para que memórias e situações do passado voltem à tona.

Nos próximos dias, três signos podem enfrentar conflitos antigos que, de alguma forma, ainda têm impacto em suas vidas.

Pode ser um reencontro inesperado, uma conversa mal resolvida ou até a repetição de um padrão que parecia superado.

Essa fase não vem para punir, mas para dar uma nova chance de encarar o que antes foi evitado. Ao invés de fugir, o momento pede coragem para enfrentar os próprios sentimentos e, se possível, colocar um ponto final definitivo nessas histórias.

O universo está dando a oportunidade de transformar o que antes era peso em aprendizado e liberdade emocional.

Signos mais impactados:

Escorpião:

Velhos ressentimentos podem vir à tona. É hora de perdoar, não pelo outro, mas por si mesmo.

Câncer:

Emoções profundas podem ser despertadas por lembranças ou pessoas do passado. Use o diálogo para aliviar o coração.

Capricórnio:

Conflitos antigos no trabalho ou na família podem reaparecer. Seja firme, mas não deixe o orgulho comandar suas reações.