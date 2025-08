Leão, Virgem, Libra e Escorpião se preparem, pois um desejo antigo pode se realizar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Há desejos que demoram tanto a se realizar que quase se tornam silenciosos. Eles deixam de ser falados em voz alta, mas continuam vivos, guardados em alguma parte discreta da memória. Para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, agosto pode ser o mês em que esse tipo de sonho — antigo, persistente e carregado de significado — finalmente começa a tomar forma.

A combinação energética do momento favorece conquistas que

já foram tentadas antes, mas que não avançaram por falta de tempo, estrutura ou maturidade emocional. Agora, o cenário muda. Esse avanço pode vir por caminhos diferentes: alguns viverão encontros decisivos, outros receberão respostas esperadas há muito tempo, e há também quem reencontre oportunidades que pareciam perdidas.

A sensação será de “chegou a hora” — e o universo parece confirmar isso em pequenos sinais, convites, mensagens ou acontecimentos aparentemente casuais. O importante é estar aberto ao novo, mesmo quando ele carrega o rosto de um antigo desejo. A seguir, veja o que cada um desses quatro signos pode esperar e como aproveitar melhor esse movimento.

Leão (23/07 a 22/08)

Para Leão, o desejo antigo pode estar ligado ao reconhecimento. A carta do Tarô que rege o período é O Sol, que representa brilho pessoal, clareza e conquista. Algo que foi sonhado no campo profissional ou criativo pode, enfim, se concretizar — seja uma vaga, um convite ou a chance de liderar um projeto importante.

Leões que vinham esperando por visibilidade ou pela validação de um talento vão perceber que o esforço de antes agora dá frutos. A dica é não hesitar quando o momento chegar. Aproveite o destaque com sabedoria e mantenha os pés no chão.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem pode realizar um desejo ligado à estabilidade e à segurança — financeira, familiar ou emocional. A carta O Imperador indica que uma conquista prática se aproxima, como um contrato, uma proposta profissional ou a conquista de algo material planejado há tempos.

Essa realização vem como resposta a uma longa preparação. Virginianos que vinham organizando a vida, mesmo em silêncio, verão o planejamento se justificar. Confie no que você construiu e mantenha o foco: o que chega agora é o resultado da sua consistência.

Libra (23/09 a 22/10)

Librianos podem se surpreender com a volta de uma possibilidade afetiva que parecia encerrada. A carta Os Enamorados rege esse período, sugerindo que o desejo antigo pode se manifestar através de uma reconexão amorosa, reencontro ou entendimento com alguém especial.

Mas também pode significar a chegada de um novo amor que tem tudo a ver com o que Libra sempre buscou, mas nunca conseguiu viver por inteiro. A escolha estará nas mãos do signo: seguir com maturidade ou repetir antigos padrões. O desejo se realiza, mas o caminho exige posicionamento.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Para Escorpião, o desejo antigo está ligado à transformação. A carta A Morte, que rege o signo, surge como símbolo de renascimento. Um ciclo longo — muitas vezes marcado por dor ou resistência — chega ao fim e, com ele, surge a chance de realizar algo que estava bloqueado.

Pode ser um projeto pessoal, uma mudança de vida, a saída de um lugar que já não fazia mais sentido. O que parecia impossível agora se torna viável, porque Escorpião está mais pronto emocionalmente para sustentar a mudança. O momento pede coragem para dizer sim ao novo.

