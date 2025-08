Esses 3 signos viverão um mês de recomeços em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem sempre recomeçar significa apagar o passado. Muitas vezes, trata-se de reescrever a própria história a partir do que já foi vivido, com mais consciência, clareza e maturidade. Agosto traz essa oportunidade para três signos do zodíaco: um período em que o que estava parado começa a se mover, o que havia sido deixado de lado retoma fôlego e decisões importantes ganham um novo contorno.

O momento é de renovação — interna e externa — e chega com uma energia que favorece quem estiver disposto a deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. Pode ser uma mudança de cidade, o início de um novo trabalho, a chegada de um relacionamento diferente ou, simplesmente, uma virada de chave emocional. O que antes pesava começa a se dissolver, abrindo espaço para que algo novo floresça.

Esses recomeços não são necessariamente fáceis, mas são bem-vindos. Para quem pertence a um desses três signos, o mês será de reencontro consigo mesmo, com projetos que haviam sido engavetados e até com pessoas que retornam de forma transformadora. A seguir, veja quais são os signos que entram nesse fluxo de renovação e o que cada um pode esperar das próximas semanas:

Câncer (21/06 a 21/07)

Agosto traz para Câncer a sensação de que o peso dos últimos meses começa a se dissolver. A carta do Tarô que rege o período é A Estrela, símbolo de esperança, cura e novos começos guiados pela intuição. Cancerianos podem iniciar um novo capítulo em relacionamentos — seja com uma pessoa nova ou em reconciliações que agora ganham outra forma.

Na vida profissional, ideias que foram deixadas de lado voltam com mais clareza, especialmente as ligadas a áreas criativas, emocionais ou ligadas ao cuidado com o outro. O segredo está em confiar mais na própria sensibilidade e menos no medo de errar de novo.

Virgem (23/08 a 22/09)

A presença da carta O Mago indica que Virgem começa um novo ciclo com autonomia e possibilidades concretas de realização. Depois de um tempo sentindo-se travado ou subestimado, o signo reencontra sua força de ação e volta a tomar decisões com mais convicção.

Esse recomeço pode vir através de um novo emprego, uma mudança de setor, a volta aos estudos ou até o lançamento de um projeto pessoal que vinha sendo adiado. Também há espaço para novos vínculos afetivos — mais leves, maduros e coerentes com o que se deseja agora. O mês favorece a ação consciente e os pequenos passos consistentes.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Entra em agosto com a energia da carta A Morte — que, no Tarô, simboliza fim de ciclos e renascimento. É um mês de cortes necessários, mas também de reconstrução. O recomeço aqui não será imediato, mas profundo: envolve resgatar sua essência e seguir mais fielmente seus próprios valores.

Relacionamentos que não evoluíam tendem a se encerrar, abrindo espaço para experiências mais alinhadas. Profissionalmente, escorpianos podem decidir seguir por um caminho completamente novo ou se reposicionar com mais autenticidade no ambiente atual. Agosto será o mês para retomar as rédeas da própria trajetória.

