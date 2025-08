Tarô revela o que agosto ainda reserva para a vida amorosa, profissional e financeira de 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitura indica que três signos passarão por revelações e decisões importantes até o fim de agosto, com impacto direto em suas relações e no trabalho

A energia do mês de agosto segue intensa e cheia de nuances, segundo o tarô. Mesmo após as movimentações provocadas pela Lua Nova e pela entrada do Sol em Leão, as cartas continuam apontando transformações marcantes para três signos do zodíaco. Os caminhos que se abrem neste momento pedem atenção às escolhas e uma escuta mais sensível às próprias emoções — principalmente em temas relacionados ao amor, ao ambiente profissional e à vida financeira.

Quem pertence aos signos destacados nesta leitura pode esperar desfechos importantes em histórias que vinham se arrastando, além de novas oportunidades onde antes havia estagnação. O tarô, diferente da astrologia tradicional, trabalha com arquétipos e forças simbólicas que refletem o inconsciente e os ciclos pessoais de cada um. Em agosto, a tiragem mostra que alguns signos terão que lidar com a necessidade de tomar decisões mais firmes, cortar laços antigos e abrir espaço para novas conexões.

Em paralelo, mudanças na área profissional podem exigir coragem para reposicionamentos, pedidos de valorização ou até a busca por caminhos diferentes. A prosperidade também aparece em destaque, mas vem acompanhada de alertas: saber reconhecer o momento de agir será fundamental para não perder oportunidades valiosas. Veja quais são os três signos que o tarô aponta como mais impactados neste fim de agosto — e o que cada área da vida ainda reserva para eles nas próximas semanas.

Virgem (23/08 a 22/09)

A carta da Justiça revela que decisões importantes estão prestes a ser tomadas por virginianos, especialmente no campo profissional. Este é o momento de buscar equilíbrio entre o que se entrega e o que se recebe. O tarô aponta para situações em que você pode precisar defender sua posição, seja por reconhecimento ou por condições mais justas de trabalho.

No amor, a energia é de racionalidade: se você está num relacionamento, o mês pede diálogo transparente e reorganização de expectativas. Para quem está só, pode surgir alguém que valoriza seu senso de ética e constância. Financeiramente, a tendência é de recuperação — mas baseada em escolhas bem calculadas, sem riscos ou impulsos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A carta da Morte — símbolo de fim e renascimento — mostra que escorpianos viverão uma virada emocional até o final do mês. Em relacionamentos, esse é o momento de encerrar ciclos que não fazem mais sentido ou recomeçar a partir de bases mais maduras.

O tarô indica que antigas dores precisam ser deixadas para trás para que um novo tipo de conexão surja. No trabalho, mudanças estruturais podem acontecer: saídas, trocas de função ou até rupturas podem ser necessárias para abrir um novo capítulo. Na área financeira, o conselho é: desapegar de ideias antigas sobre dinheiro e buscar novas formas de lidar com seus recursos.

Capricórnio (22/12 a 19/01)

A carta do Sol surge para capricornianos como sinal de clareza e sucesso, principalmente na vida profissional. Questões que vinham sendo adiadas podem se resolver de forma positiva, e uma proposta promissora pode aparecer até o fim de agosto. Na vida amorosa, o momento é de leveza: reencontros, gestos espontâneos e oportunidades de fortalecimento da intimidade estão no ar.

O tarô sugere aproveitar o momento para celebrar mais e controlar menos. Já na área financeira, há tendência de ganhos extras ou reconhecimento por esforços anteriores, desde que o signo saiba se posicionar e não se esconder nos bastidores.

