3 signos estão prestes a mudar de vida quando o mês virar

A passagem de um mês para outro costuma carregar simbolismos, mas entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, o céu astrológico aponta um recorte ainda mais potente para três signos do zodíaco. A conjunção de movimentos lunares com aspectos de Vênus, Marte e Júpiter desenha um cenário de renovação — não apenas simbólica, mas prática. Esse período marca o início de decisões que podem alterar o curso de rotinas, vínculos e prioridades, funcionando como um divisor de águas emocional e até material.

Não é necessariamente sobre eventos dramáticos: trata-se de pequenos acontecimentos que, quando observados de perto, mostram que algo mudou de lugar. A Lua Nova em Leão, que chega logo no começo de agosto, favorece recomeços com mais autoestima e presença. Além disso, os primeiros dias do mês serão influenciados pelo trânsito de Marte em Virgem e pela força expansiva de Júpiter em Touro — o que aciona temas como ação com propósito, reorganização da vida e foco em metas concretas.

Para três signos em especial, essa virada pode significar uma mudança real de trajetória, seja pelo fim de um ciclo, pelo início de uma nova relação ou pela forma como passam a lidar com o que antes parecia estagnado. Veja abaixo quais são esses três signos e como essa virada pode provocar mudanças significativas.

Câncer: novo ciclo pessoal ganha força com decisões que mexem no campo íntimo

Depois de um período marcado por introspecção e ajustes emocionais, Câncer começa agosto com uma energia de renovação clara. Para muitos cancerianos, isso pode vir na forma de uma decisão importante sobre casa, família ou relações afetivas. A sensação é de que algo finalmente encontra seu lugar, e isso permite que escolhas antes adiadas sejam colocadas em prática.

A Lua Nova ajuda a trazer mais clareza sobre o que vale manter por perto e o que precisa ser deixado para trás. A mudança de vida pode parecer sutil no início, mas tem potencial de reorganizar profundamente o cenário interno.

Libra: virada no campo profissional ou social muda prioridades e dá novo ritmo

Os primeiros dias de agosto trazem movimentações importantes para Libra, principalmente nas áreas de trabalho, reconhecimento e exposição pública. Um convite inesperado, uma proposta profissional ou uma mudança de ambiente podem marcar o início de um novo ciclo de realização.

A forma como os librianos se colocam no mundo também muda: há mais firmeza, mais direção. A partir dessa virada, decisões que antes eram evitadas tendem a ser tomadas com mais clareza. É uma fase em que o signo deixa de esperar e começa a agir — e isso impacta diretamente a vida prática.

Sagitário: mudança de rumo acontece com expansão de horizontes e escolhas ousadas

Para Sagitário, a virada do mês vem com expansão — seja literal, como uma mudança de cidade ou viagem marcante, seja simbólica, como a decisão de romper com uma estrutura limitadora. Esse novo ciclo pode mexer com estudos, carreira ou até com a forma como o signo lida com a própria liberdade.

A energia de agosto favorece o início de trajetórias mais alinhadas ao propósito pessoal, e isso tende a impactar diretamente os caminhos profissionais ou afetivos. É uma fase de sair do conhecido em busca do que realmente faz sentido — ainda que isso exija coragem.

