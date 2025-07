Luz da criação: 3 signos com grandes chances de engravidar até o fim do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você deseja engravidar, mentalize diariamente a energia da criação, cuide do seu corpo com carinho e confie no tempo divino. Confira lista!

O universo se alinha de maneira especial para algumas mulheres que carregam no ventre o chamado da vida. A energia da fertilidade, da nutrição e do milagre da criação se intensifica para três signos do zodíaco, que estarão especialmente conectados à possibilidade de engravidar até o final deste ano.

Se você sente o chamado da maternidade ou já sonha com a chegada de um bebê, veja se seu signo está entre os mais favorecidos neste ciclo abençoado.

Câncer



A mãe do zodíaco. Regida pela Lua, Câncer é pura emoção e instinto materno. Neste segundo semestre, os astros favorecem a concretização de sonhos ligados à família. Se o desejo de gerar uma nova vida já mora em seu coração, este pode ser o momento em que o universo conspira a seu favor.

Touro



Fertilidade em essência. Regida por Vênus, Touro carrega a energia da abundância, da terra fértil e da criação. As taurinas podem viver surpresas emocionantes e transformadoras, especialmente se estiverem em um relacionamento estável. O corpo e o espírito estarão mais alinhados com os ciclos naturais da vida.

Virgem



Conexão corpo-mente-espírito. Com uma sensibilidade especial para perceber os sinais do próprio corpo, as virginianas podem sentir um chamado silencioso, mas profundo, para a maternidade.

Este será um tempo de decisões conscientes e bênçãos guiadas pelo destino.

