Esses signos vão sentir leveza após período intenso: energia começa a fluir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Após um período marcado por intensas exigências, cobranças e sensações de estagnação, alguns signos do zodíaco finalmente sentirão a energia começar a se movimentar de forma mais leve e positiva.

O momento é ideal para respirar fundo, tomar decisões com mais clareza e deixar para trás aquilo que já não faz sentido.

A influência dos movimentos astrais contribui para uma atmosfera de libertação e cura. Essa nova fase traz sensação de alívio, onde o cansaço emocional vai sendo substituído por mais lucidez, equilíbrio e oportunidade de retomar sonhos que estavam engavetados.

Signos que vão sentir mais leveza emocional nos próximos dias

Com as energias astrológicas se reorganizando, três signos em especial serão beneficiados por essa onda de libertação. São eles:

Libra (23/09 a 22/10)

Depois de um tempo se sentindo sobrecarregado, Libra volta a encontrar o próprio eixo. Questões emocionais ficam mais leves e a comunicação flui melhor, favorecendo reconciliações e planos futuros.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Capricórnio se liberta de responsabilidades que não eram suas. O universo convida a delegar mais, confiar nas pessoas ao redor e abrir espaço para momentos de prazer e autocuidado.

Peixes (20/02 a 20/03)

Intuitivo por natureza, Peixes sente claramente que a maré virou. O momento traz clareza para decisões difíceis e uma sensação de paz interna que há tempos não era vivida.

Confie no fluxo e não resista à mudança

Para esses signos, o segredo é não tentar controlar o que está se transformando. O ciclo pede entrega, desapego e abertura para novas possibilidades. A leveza chega quando você confia mais no fluxo da vida do que no medo da mudança.

Revelados os signos mais sortudos de 2025