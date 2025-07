Alerta do zodíaco: esses signos vão cortar laços e recomeçar do zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma energia de encerramento e renovação toma conta do céu astrológico nesta semana, trazendo movimento para quem precisa se libertar de padrões e relações.

Três signos do zodíaco vão sentir com mais força esse chamado para mudanças profundas.

Com coragem e determinação, eles vão cortar laços, abrir mão do que já não faz sentido e recomeçar. Essa é uma fase de reestruturação, onde o zodíaco envia sinais claros de que chegou a hora de dar um novo passo e construir uma realidade mais alinhada com seus desejos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Escorpianos vão sentir uma necessidade urgente de romper com situações desgastantes. Seja no amor, na amizade ou no trabalho, a ordem é cortar pela raiz o que não soma. A força do universo está ao lado dos nativos de Escorpião para impulsionar decisões ousadas e libertadoras.

Aquário (20/01 a 18/02)

O impulso para o novo vem forte para Aquário. Esse é o momento ideal para se afastar de ambientes e pessoas que bloqueiam sua autenticidade. Com a mente aberta e a intuição afiada, os aquarianos vão conseguir se reinventar e construir conexões mais verdadeiras.

Câncer (21/06 a 22/07)

Cancerianos, mesmo com o apego emocional, vão tomar atitudes corajosas para preservar sua paz. Rompimentos podem doer, mas serão necessários. Ao cortar vínculos tóxicos, os nativos de Câncer se sentirão mais leves, prontos para recomeçar com segurança emocional.

