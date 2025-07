Proteção espiritual e sorte no amor cercam esses 4 signos essa semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quatro signos do zodíaco serão envolvidos por boas energias que fortalecem o amor, trazem clareza emocional e proteção espiritual poderosa.

Clique aqui e escute a matéria

A semana começa com boas vibrações para quem acredita na força dos astros. Alguns signos serão envolvidos por uma proteção espiritual especial, capaz de renovar o ânimo e afastar qualquer energia negativa.

Além disso, os astros também prometem movimentações positivas na vida amorosa, com mais romantismo, entendimento e até reconciliações.

Veja se o seu signo está entre os beneficiados dessa fase.

Câncer (21/06 a 22/07)

Com a sensibilidade aguçada, Câncer será tocado por uma energia de cura e compreensão. A proteção espiritual vai se manifestar através de sonhos e intuições poderosas, ajudando a tomar decisões importantes. No amor, a tendência é de reencontros emocionantes e declarações sinceras.

Leia também: Simpatia com vela branca para abrir seus caminhos no amor

Escorpião (23/10 a 21/11)

O universo reserva uma fase de transformação para Escorpião. Questões que antes pareciam confusas começam a se esclarecer e uma sensação de paz interior toma conta. A sorte no amor se intensifica, com encontros profundos e conexão espiritual com quem está ao seu lado.

Peixes (19/02 a 20/03)

Para Peixes, a semana será de reconexão com o próprio coração. As emoções ganham leveza, e a espiritualidade se torna uma aliada para afastar medos e dúvidas. No amor, gestos de carinho e cuidado fortalecem vínculos e despertam sentimentos adormecidos.

Virgem (23/08 a 22/09)

Virgem entra em uma fase de clareza emocional, o que favorece relações mais verdadeiras e sólidas. A proteção espiritual se manifesta em pequenos sinais e coincidências que mostram o caminho certo. No campo amoroso, há chances de encontros inesperados que mexem com o coração.

Revelados os signos mais sortudos de 2025