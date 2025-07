Agosto começa com tudo para esses 3 signos que vão brilhar em todas as áreas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a chegada de um novo mês, três signos do zodíaco recebem diversas energias positivas que favorecem amor, carreira e bem-estar pessoal.

Com a chegada de agosto se aproximando, alguns signos entram em um período de destaque e oportunidades. As energias astrológicas favorecem avanços significativos em diferentes áreas da vida.

Esse momento especial será marcado por confiança, carisma e uma série de acontecimentos que abrirão portas para conquistas.

Amor, trabalho e saúde tendem a fluir com mais leveza.

Leão (23/07 a 22/08)

Agosto é o mês de Leão, e isso significa que a energia solar estará ao seu favor. Esse signo brilha naturalmente, mas agora sua força vital será intensificada. Com mais foco e autoconfiança, os leoninos vão atrair admiração, boas oportunidades profissionais e romances inspiradores.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Com a mente aberta e o coração otimista, Sagitário inicia o mês com disposição para crescer em todas as áreas. As oportunidades no campo profissional surgem com mais clareza, e os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. A espiritualidade estará mais ativa, trazendo proteção e sabedoria nas decisões.

Peixes (19/02 a 20/03)

Agosto traz uma onda de inspiração e sensibilidade para Peixes. É hora de confiar na sua intuição e seguir o fluxo da vida. O reconhecimento profissional pode vir de forma inesperada, e relações emocionais ganham mais profundidade e cumplicidade. Os próximos dias reservam boas surpresas.

