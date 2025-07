Semana intensa: veja as previsões de 21 a 27 de julho para 5 signos do zodíaco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem influências decisivas do céu nesta semana; veja como aproveitar as oportunidades.

A semana de 21 a 27 de julho reserva transformações importantes para os signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Com a chegada de aspectos astrológicos intensos, será hora de rever prioridades e abrir espaço para o novo.

Seja nos relacionamentos, na carreira ou no bem-estar emocional, os astros prometem movimentações marcantes.

Veja abaixo o que o horóscopo reserva para o seu signo ao longo dos próximos dias.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O momento é ideal para se desapegar de mágoas antigas e fortalecer os vínculos com quem realmente importa.

Você estará mais sensível às energias ao seu redor, por isso é importante manter sua intuição afiada. Questões financeiras também ganham destaque boas oportunidades podem surgir, mas exigirão foco e comprometimento.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Você poderá se sentir mais inquieto nos próximos dias, buscando liberdade e novos estímulos. Viagens, estudos ou mudanças de rotina estão favorecidos.

No entanto, cuidado com promessas impulsivas ou decisões sem planejamento. No amor, momentos de leveza e descobertas vão aquecer sua semana.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Uma semana de introspecção e redirecionamento. O céu pede que você olhe para dentro, cuide da sua saúde emocional e reorganize seu tempo. Profissionalmente, evite assumir mais responsabilidades do que consegue lidar. No amor, evite cobranças e aposte em conversas maduras e honestas.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

O período favorece conexões, parcerias e projetos colaborativos. Aproveite para ouvir mais e fortalecer relações que fazem sentido.

A criatividade estará em alta, especialmente no trabalho. Porém, evite dispersar energia em várias direções. Mantenha o foco e cuide da sua saúde mental.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os astros favorecem sua carreira, mas cobram atitude. É hora de colocar seus talentos em prática e buscar o reconhecimento que você merece.

No campo afetivo, relações ganham mais profundidade. Cuidado com idealizações exageradas mantenha os pés no chão, mesmo com o coração sonhador.

