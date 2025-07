Cartas de Tarô anunciam que notícias alegres chegarão para 4 signos nos próximos dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre as grandes viradas chegam com intensidade. Às vezes, basta uma mensagem simples, um gesto inesperado ou uma confirmação aguardada para mudar o clima dos dias. E, segundo as cartas do Tarô, quatro signos estão prestes a viver esse tipo de movimento: receber notícias alegres, leves e simbólicas, que reorganizam a energia do presente e trazem mais tranquilidade para o emocional.

Cartas como O Sol, Nove de Copas, A Estrela e O Mundo indicam um período de recompensas simbólicas: boas notícias que encerram ciclos de espera, convites que reacendem planos antigos, elogios que trazem de volta a autoconfiança ou até pequenas bênçãos que vêm como sinais de que o universo está se movimentando a favor.

Para quem estava em compasso de espera, esse momento pode marcar o início de um ciclo mais otimista e claro. A seguir, veja os quatro signos que devem sentir essa virada de energia nos próximos dias — e o que cada um pode esperar com a chegada dessas boas novas.

Áries (21/3 a 19/4)

Carta regente: Nove de Copas

Para Áries, a notícia que chega traz satisfação emocional. A carta Nove de Copas fala de prazer, merecimento e gratidão por algo que finalmente se alinha. Pode ser uma resposta positiva no campo profissional, uma liberação financeira ou até um convite social que reacende a alegria de viver com mais espontaneidade.

Esse é o tipo de notícia que não muda toda a vida, mas muda o seu humor. Ela representa o reconhecimento de que o esforço recente valeu a pena — e devolve a sensação de merecimento que Áries, muitas vezes, esquece de cultivar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Carta regente: O Sol

Gêmeos será iluminado por uma notícia clara, objetiva e com potencial de abrir novas perspectivas. A carta do Sol simboliza alegria, afirmação e clareza. Algo que estava confuso ganha resposta; alguém que estava distante reaparece com boas intenções; ou uma decisão que depende de terceiros finalmente é tomada — de forma positiva.

O mais importante aqui não é o tamanho da notícia, mas o que ela representa: a retomada da leveza, da confiança e da criatividade. Gêmeos sente que voltou a andar no ritmo certo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Carta regente: A Estrela

Para Escorpião, a boa notícia chega como um sinal suave de esperança. A carta da Estrela indica fé restaurada, intuição certeira e sensação de que as coisas estão se encaixando. Pode ser uma mensagem que emociona, um reencontro cheio de significado ou até um momento de tranquilidade após dias mais intensos.

Essa boa nova é silenciosa, mas marcante. Ela não exige ação imediata, apenas acolhimento. Escorpião se sentirá mais guiado, mais em paz — e com mais coragem para continuar o que vinha construindo.

Capricórnio (22/12 a 19/1)

Carta regente: O Mundo

Capricórnio recebe uma notícia que marca conclusão positiva de um ciclo: algo que vinha sendo aguardado, construído ou negociado finalmente se finaliza — e com saldo favorável. A carta do Mundo traz encerramento com recompensa, sensação de dever cumprido e prontidão para dar o próximo passo.

Essa comunicação pode vir em forma de documento, elogio público, proposta concreta ou aprovação formal. Capricórnio entra nos próximos dias com a clareza de que fechou uma etapa — e está livre para iniciar outra com mais segurança.

Números de sorte para cada signo na loteria